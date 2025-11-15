Usled korupcionaškog skandala reforma energetskog sektora u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas najavio reformu državnih energetskih kompanija, uključujući nuklearnog operatera Energoatom koji je u centru velikog korupcionaškog skandala.

U ponedeljak je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) saopštio da je otkrio kriminalni sistem odgovoran za proneveru 100 miliona dolara (86 miliona evra) u tom sektoru što je dovelo do smenjivanja ministara pravde i energetike.

„Počinjemo reformu glavnih državnih energetskih kompanija“, objavio je predsednik na društvenim mrežama.

Po tom saopštenju, „u roku od nedelju dana“ bi trebalo da se formira novi Nadzorni odbor Energoatoma, državnog nuklearnom operateru koji je u srcu skandala u koji su umešani i državni operater hidroelektrana i nacionalne gasne kompanije.

Zelenski je rekao da će biti sprovedena „sveobuhvatna revizija“ finansijskih aktivnosti tih kompanija, uz zamenu njihovih direktora i „državnih predstavnika“ u njihovim upravnim odborima.

Najnoviji slučaj korupcije je potresao i samo predsedništvo jer je navodni organizator korupcije bliza saradnik Zelenskog Timur Mindič.

Vlada je letos pod protestima civilnog društva i zapadnih saveznika Kijeva odustala od pokušaja da antikorupcijske služe liši nezavisnosti.

Energetika Ukrajine je poslednjih dana teško pogođena ruskim napadima iz vazduha, te je veliki deo Ukrajine bez struje i grejanja, a u najnovijem masovnom ruskom bombardovanju Kijeva je u petak poginulo osmoro ljudi.

(Beta)

