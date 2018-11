Uspešna priča FX3X: Od Makedonije do Holivuda

SKOPLJE – Makedonska kompanija FX3X uspela je od 1997. godine, kada je osnovana, da dođe do Holivuda i sada pravi vizuelne efekte za najpoznatije filmove.

Na samitu „Makedonija2025“ u Skoplju predstavljena je ta kompanija koja je radila vizuelne efekte ili učestvovala u tom poslu za filmove poput „Rambo“, „Džejms Bond“, „Avijatičar“, „9/11“, „Ejlijen“, „Tomb rejder“, „Ben Hur“, „Ratovi zvezda“, „Predator“ i mnoge druge poznate filmove koji su doživeli veliki uspeh u svetu.

Suosnivač kompanije FX3X Kristijan Danilovski rekao je da su počeli sa idejom da rade za holivudske filmove i da su uspeli da stignu do Holivuda već 2004. godine.

„Prvi projekat bio je film ‘Avijatičar’ i od tada su počeli filmovi da se ređaju. U 2007. smo već bili nominovani za nagradu EMI za vizuelne efekte. Takođe, bio sam nominovan za vizuelne efekete za ‘9/11′“, rekao je Danilovski Tanjugu.

Kako kaže, nakon toga su počeli da napreduju na tržištu i da rade na filmovima

koji su postigli veliki uspeh i dobili međunarodna priznanja.

„Radili smo na više od 120 filmova do sada. Bili smo uporni, hteli smo da radimo, hteli smo da naučimo, a sada na neki način sve to proživljavamo. Vizuelni efekti i simulacija su bili ono što smo oduvek radili“, rekao je Danilovski.

On je istakao da je svakako potrebno dobro obrazovanje i da mora stalno da se uči.

„Mi stalno učimo, stalno se usavršavamo pošto se menjaju tehnologije. Imamo sve više inovacija kako bi filmovi bili što atraktivniji. Kada smo započinjali čudno je bilo da jedan film ima čak i stotinak kadrova, a sada imamo filmove sa više od 1.000 i do do 2.000 kadrova i vizuelnih efekata. Svaki novi film je novi izazov“, rekao je Danilovski.

FX3X je postala jedna od najvećih kompanija u oblasti vizuelnih efekata (vfx/animation) u Jugoistočnoj Evropi.

Na panelu o uspešnim biznis pričama u Makedoniji predstavljene su i uspešne priče preduzeća Feydom, Grouper.mk i Ars Lamina.

(Tanjug)