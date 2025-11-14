Usvojena Revidirana fiskalna strategija za 2026, poskupeli EXPO i Nacionalni stadion

Fiskalna strategija za 2026. godinu, sa projekcijama za 2027. i 2028. je promenjena, a ukupni troškovi za EXPO 2027 i Nacionalni stadion biće još veći, objavio je N1.

Vlada Srbije usvojila je Revidiranu fiskalnu strategiju za 2026. godinu, sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na osnovu računice da će privredni rast ove godine biti manji od prvobitno projektovanog.

„U revidiranom makroekonomskom okviru za 2026. godinu projektuje se rast BDP od tri odsto, što je za 1,2 procentna poena manje u odnosu na prethodna očekivanja, i odražava konzervativniji pristup planiranju u uslovima povišenih rizika“, navodi se u Revidiranoj fiskalnoj strategiji.

Ključni pokretači rasta, kako se navodi, ostaju domaća tražnja, rast realnog dohotka, nastavak javnih i privatnih investicija i realizacija projekata povezanih sa EXPO 2027 i programom Skok u budućnost.

EXPO 2027 i dalje ima istaknutu poziciju među kapitalnim projektima Srbije u srednjoročnom planu, kao i Nacionalni stadion i prateća linijska infrastruktura.

Međutim, prema pregledu investicionih projekata u republičkom budžetu, koji je objavljen u okviru Strategije (a obuhvataju izdatke za nefinansijsku imovinu iznad 20 miliona evra), vidi se da u revidiranoj Strategiji nema 56 projekata kao u prvobitno usvojenoj, već 52.

Četiri projekta koja više nisu na toj listi (izdataka za nefinansijsku imovinu iznad 20 miliona evra) su: izgradnja nove luke u Beogradu, za koju je procenjena vrednost bila 11,38 milijardi dinara, zatim adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS Đerdap 1, procenjene vrednosti 3,5 milijardi dinara, potom pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije od 5,22 milijarde dinara i kreativno inovativni multifunkcionalni centar Ložionica su vrednosti od 10,49 milijardi dinara.

Inače, ukupna procenjena vrednost 52 projekta je 65,25 milijarde dinara veća nego što je to bilo po prvobitnoj strategiji usvojenoj u junu ove godine za svih 56 projekata – sada je vrednost 52 projekta 2.533,6 milijardi dinara, a prethodno je vrednost 56 projekata bila 2.468,35 milijardi dinara.

Procenjena ukupna vrednost projekta EXPO 2027 je, po revidiranoj strategiji iznosi 142,25 milijardi dinara, a bila je 139,59 miljardi dinara, što je 2,66 milijardi dinara više (oko 22,7 miliona evra više).

Procenjena ukupna vrednost projekta izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sada je 74,96 milijardi dinara, a procena pre pet meseci je bila 67,5 milijardi dinara, što je 7,46 milijardi dinara više (63,65 miliona evra više).

Projekat linijske infrastrukture i toplotnog izvora takođe je poskupeo – sada je 62,45 milijardi dinara, a bio je procenjen na 40,5 milijardi dinara. To je razlika od čak 21,95 milijardi dinara (187 miliona evra više). Doduše, projekat sad nosi naziv „Linijska infrastruktura i toplotni izvor“, a u prvobitnoj strategiji je imala naziv samo „Linijska infrastruktura“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com