Uvezli smo Blek frajdej i šta sad, da pazarimo, batalimo…

BEOGRAD – Brojne prodavnice u Srbiji danima pripremaju potrošače za Black friday, koji je kao simbol jeftine kupovine krenuo iz SAD, ali svake godine privlači sve više kupaca u celom svetu, a da li su ta sniženja realno velika ili je u pitanju samo „marketinška manipulacija“ ostaje nam da se uverimo koliko sutra.

Domaći stručnjaci za marketing upozoravaju kupce da misle na svoje novčanike i ne dozvole da ih zavaraju marketinški trikovi sa popustima koji često baš i nisu onoliki koliko se najavljuje, pa čak ni koliko piše u izlozima.

„Ideja Blek frajdeja poprima kosmičke dimenzije. Milsim da je dobro tempirana, jer pada u vreme kada ljudi imaju potrebu da kupuju poklone“, rekla je za Tanjug psiholog Aleksandra Janković i dodala da smo „Crni petak“ uvezli sa zapada bez otklona u odnosu na ideju koliko nam je sve to neophodno.

Prema njenim rečima, pomenuta šoping manija dodatno doprinosi osećaju da nam sve to treba, da time postajemo deo sveta, da je prava stvar kupovati na rasprodajama, a što sve, kako je dodala, ne odgovora istini.

„Ta makretinška manipulacija zaživela je u glavama naših ljudi. Agresivan marketing šalje poruku da je kupovina poželjna i dobra za svakoga“, kaže Janković i kao olakšavajuću okolnost je pomenula to što je nama asocijacija na „Crni petak“ u kolektivnom nesvesnom sećanju vezana za loše stvari pa deo ljudi ima otklon od kupovine na taj dan i tako odoleva potrošačkoj groznici.

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) upozoravaju da bi bilo dobro da kupci obrate pažnju da li im je popust obračunat u naznačenoj meri.

„Ta sniženja u svakom slučaju nisu kao u inostranstvu, iako prodavci kupce mame bombastičnim popustima, većim nego uobičajeno“, kazala je za Tanjug predstavnica NOPS Nikica Jovanović i dodala da je važno da se ljudi u kupovini ne rukovode reklamom već potrebom.

Tom „potošačkom ludilu“ doprinose i slike i vesti iz Amerike kojima nas godinama zasipaju, o Amerikancima koji pre zore dolaze pred trgovinske lanace da bi nakon otvaranja vrata u stampedu uletali i otimali robu jedni od drugih, pa se čak i tukli za jeftine proizvode, navode stručnjaci.

Gradovi i prodavnice danima su oblepljeni plakatima o popustima i do 80 odsto na brojne proizvode od knjiga do bele tekhnike, a reklame iskaču i iz medija, mail boksa, telefona, sa društvenih mreža…. Iz razgovora sa pijateljima i poznanicima, ali i čitanjem komentara na portalima vidi se često njihovo razočarenje sniženjima na „Crni petak“, pogotovo kada znaju koliko je neki proizvod koštao do juče.

„Videla sam cipele i čekala Blek frajdej, kada sam došla u radnju njihova originalna cena je bila viša, a onda snižena minimalno u odnosu na ono koliko su koštale, tako da je navedeni popust bio tačan“, jedan je od komentara.

Drugi opet kaže „Kakva sniženja kakav Blek frajdej …… nismo mi Amerikanci. To je nova fora trgovinske mafije da nas ošisaju“.

Deo potrošaca ta sniženja upoređuju sa onima u Beču, Evropi ili u Americi, neki opet negoduju i zbog samog „Blek frajdeja“, jer smatraju da nam zapad sada i to potura, kao što je i Dan zaljubljenih umesto Svetog Trifuna.

„Blek frajdej“ prvi je dan posle Dana zahvalnosti koji se obeležava u SAD svakog čcetvrtog u novembru. U Srbiji je uveden pre pet godina.

Ostaje nam da sutra vidimo da li će nas i u kojoj meri neka prodavnica možda prijatno iznenenaditi.

