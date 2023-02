Uvode se prelevmani na uvoz mleka kako bi se zaštitili domaći proizvođači

ŠABAC – Nakon više sastanaka ministarke poljoprivrede Jelene Tanasković sa predstavnicima proizvođača mleka dogovoreno je da se uvedu prelevmani (uvozne takse) na uvoz mleka i mlečnih proizvoda, kako bi se zaštitila domaća proizvodnju od prekomernog uvoza, rečeno je danas Tanjugu u Udruženju proizvođača mleka Mačvanskog okruga.

Predsednik udruženja Goran Vasić pozdravio je tu odluku države i istakao da je to dobra mera za proizvođače mleka.

„Mi smo svojim nastupima i zahtevima naveli da je prioritet svih prioriteta zaštita domaće proizvodnje mleka, zato što smo došli do dna što se tiče proizvodnje mleka. Mi smo došli do ovog trenutka gde je vlada donela konačnu odluku da se uvedu prelevmani. To jeste iznuđena odluka, ali najbolja moguća u ovim okolnostima i ministarstvo i vlada imaju našu punu podršku oko njenog sprovođenja. To je najbolja moguća odluka posle zabrane uvoza mleka, a što je trenutno neizvodljivo“, rekao je Vasić.

Naveo je da je domaće tržište zatrpano mlečnim proizvodima koji su nelojalna konkurencija domaćem.

Tako, kaže, da se kačkavalj iz uvoza prodaje po ceni od 3,5 do četiri evra, iako u Evropi njegova proizvodnja košta šest evra.

Uvođenje prelevmana treba da uvede red u ovu oblast, istakao je on.

„Ja mislim da našoj vladi neće biti problem da pred Evropskom komisijom dokaže da je ova odluka ispravna i iznuđena, jer sama činjenica da su se Kinezi povlače sa evoprskog tržišta i raskidaju ugovore o kupovini nekih mlečnih proizvoda, pogotovo sireva, govori sve. Tako da smo došli u apsurdnu situaciju, jer je za kilogram kačkavalja potrebno šest evra, jer je litar mleka u Evropi oko 58 evrocenti, a oni ga ovde prodaju po tri i po i četiri evra. Jednostavno, taj kačkavalj ima svoje vreme trajanja i oni žele da ga se oslobode. Isto tako i sir gauda, žele da ga se oslobode van evropskog tržišta, pa je naše sada zatrpano tim proizvodima“ dodaje Vasić.

(Tanjug)

