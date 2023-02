Uzgajivači stoke i proizvodjači mleka nezadovoljni ponudom države, najavljuju novi protest

Država nije ispunila zahtev proizvodjača mleka u Srbiji da se premija po litru poveća sa deset na 20 dinara i regres po kravi sa 25.000 na 40.000 dinara i novi protest je izvestan, rekao je danas vlasnik farme krava Dejan Trajković.

On je rekao da njihovi zahtevi nisu ispunjeni i odbacio najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će premija za mleko biti povećana na 15 dinara po litru, a subvencija po kravi na 30.000 dinara.

„Proizvodjači mleka su besni odnosom države prema toj grani poljoprivrede. Korekcija premije za mleko sa 10 na 15 dinara nije povećanje jer je u tom iznosu isplaćivana nekoliko meseci, pa je početkom ove godine smanjena. Sada bi, ako se ispuni to obećanje, bila samo vraćena na prethodni iznos „, rekao je Trajković koji ima farmu od 330 goveda od čega je 160 mlečnih krava u selu Skorenovac kod Kovina.

Istakao je da situacija u proizvodnji mleka nikad nije bila gora jer su mlekare i trgovinske kuće uvezle ogromne količine mleka kada je jesenas, zbog nebrige vlasti, smanjena domaća proizvodnja i sada je na tržištu višak tog proizvoda.

Dodao je da su zbog enormnog uvoza mlekare smanjile cenu mleka domaćim proizvodjačima od deset do 25 dinara po litru.

Trajković je rekao da „država ima para da plati stranim kompanijama radnike, a da samo za poljoprivredu nema“.

„Zbog toga što je vlast vodila lošu politiku prema poljoprivredi treba da plati grešku. Nama je sada teško i treba da nam pomognu da se izvučemo iz krize“, rekao je Trajković.

On je rekao da je netačno da je regres po grlu bolja mera od premije za mleko kako tvrdi ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković jer bi se time navodno sprečilo da je mlekare zloupotrebljavaju i za taj iznos smanjuju cenu mleka jer država tu pomoć isplaćuje preko njih.

„Premija za mleko nije cena mleka, nego podsticaj za genetsko unapredjenje stočarstva koju isplaćuje država i mlekare ne mogu da je zloupotrebljavaju i smanjuju cenu mleka za taj iznos. Osim toga država bi taj novac mogla da isplati direktno proizvodjaču, a ne da uplati mlekari, a ona proizvodjaču i pri tome iskoristi priliku da smanji cenu mleka kao da su one isplatile premiju“, rekao je Trajković.

Predsednik udruženja Sabor proizvodjača agroprivrede Srbije (SPAS) Zoran Milićević rekao je da su nezadovoljni i stočari i drugi poljoprivrednici kojima subvencije, ne samo da nisu povećane, već nisu isplaćena ni sva dugovanja iz prethodnih godina.

Poljoprivrednici, prema njegovim rečima, u ministarki Tanasković nemaju adekvatnog sagovornika jer ne poznaje tehnologiju proizvodnje u poljoprivredi. On je rekao da je, osim toga, Tanasković rekla da će isplatiti sve zaostale dugove, a sada tvrdi da nije nadležna za one dugove koji su iz perioda pre nego što je postavljena na to mesto.

On je rekao da ministarka Tanasković ne razume i da mera uvoza kastriranih prasadi po 125 evra po komadu ne doprinosi razvoju domaćeg svinjogojstva.

„Loša politika prema poljoprivredi dovela je do toga da su poklane krmače i da nema prasadi i sada se za tov uvoze muška kastrirana prasad da ne bi mogla da se produži sorta“, rekao je Milićević i dodao da se tom merom dodatno uništavaju domaći uzgajivači svinja.

Vlasnik farme ovaca i stare sorte krava „buša“ Dragan Adžić iz sela Šilopaj u opštini Gornji Milanovac smatra da je nedopustivo da država za mesec dana skrati rok za prijavu za subvencije za ovce koje su se prvi put ojagnjile i autohtone sorte krava „buša“, svinja, „mangulica“, „moravki“, bivolica i drugih vrsta stoke.

„Do prošle godine prijava za subvencije za prvi put ojagnjene ovce i autohtone sorte podnosila se dva puta godišnje, do juna i za drugi deo godine do janura naredne godine, a prošle godine uredbom je rok zaključen 30. decembra i nismo stigli da podnesemo prijavu“, rekao je Adžić.

On je rekao da je po tom osnovu trebalo da dobije oko dva miliona dinara. Ministarka Tanasković je, kako je rekao, na jednom od nekoliko poslednjih razgovora sa poljoprivrednicima rekla da država nije imala novac za isplatu te subvencije, ali da će se one, navodno, ove godine isplaćivati.

(Beta)

