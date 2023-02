Varheji: Ovaj projekat menja realnost na terenu za građane južne SRB i regiona

BEOGRAD – Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je danas da projekat izgradnje brze pruge Beograd – Niš, čija prva tranša je potpisana danas, može da promeni realnost na terenu za građane južne Srbije i celog regiona, jer treba da donese nova radna mesta, ulaganja na jugu, kao i novu Srbiju, nov region.

On je rekao da ovaj brzi voz ne samo da treba da stvori širu trgovinsku rutu, već i da pruži mogućnost da se do prestonice dođe brzinom i do 200 kilometara na sat, smanji vreme i tako doprinese ubrzanju ekonomski malim proizvođačima da se isporuče proizvodi.

„Današnji dan je simboličan za Zapadni Balkan jer Evropa isporučuje rezultate. Putovali smo vozom, čime smo hteli da obeležimo potpisivanje velikog razvojnog projekta za ceo region, trasu Beograd-Niš koja će se finansirati zajedno sa EIB od 4 milijarde evra, od kojih EU daje 600 miliona evra“, rekao je Varheji.

Prema njegovim rečima, to je deo Ekonomskog investicionog plana čime se motiviše trećina BDP za Zapadni Balkan i stvara nova energetska tačka za Zapadni Balkan.

„Imamo saobraćaj koji kreće punim zamahom, čime gradimo novu realnost i gradimo nešto što će mnoge generacije koristiti. Možemo i o energetici da govorimo i prvi deo našeg doprinosa je dostigao budžet Srbije i imamo doprinos zarad prevazilaženja teškoća zime. Preneli smo oko 150 miliona evra u budžet Srbije kojima možemo da ublažimo efekte krize u Srbiji“, rekao je Varheji.

On je dodao da ima još dosta posla kako bi se Zapadni Balkan pretvrio u energetsku ulaznu tačnu Evrope za nove izvore i rute.

„Uz gas i struju, to će biti novi razvoj i za EU i zato ulažemo u elektromreže i odobrili smo projekte u hidrosektoru, energiji vetra. Stavili smo ponudu da smo spremni da finansiramo novi energetski terminal na Jadranskom moru i čekamo naše partnere da vidimo gde da ga postavimo. Nadam se da ćemo time uspeti da ojačamo naše prisustvo u regionu i naš savez“, zaključio je Varheji.

(Tanjug)

