Varhelji: Nije na EU da razmatra finansijsku situaciju u CG

PODGORICA – Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je danas da u Briselu razmatraju da pomognu Crnoj Gori da se suoči sa teškoćama koje su nastale usled kreditnog aranžmana s kineskom Exim bankom za autoput, a koji je velika finansijski teret za Crnu Goru.

„Naravno, nije na nama da razmatramo finansijsku situaciju u zemlji. Vlada nam je tražila pomoć, i upravo to i radimo. Ali nije na nama da plaćamo umesto drugih zajmove. I mislim da to nije ono što Vlada traži od nas, već da razmotrimo mogućnost refinansiranja, odnosno druge finansijske modalitete“, rekao je Varhelji na konferenciji za novinare u Podgorici s premijerom Zdravkom Krivokapićem, prenose Vijesti.

On je dodao da još ne može da kaže da li EU to može da uradi ili ne, već da to razmatra.

„Razmatramo različite opcije i u komunikaciji smo sa Vladom“, kazao je Varhelji.

