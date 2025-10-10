Vasić: Zabrana prodaje jedinog stana do 60 kvadrata zbog duga, poskupeće kredite

Banke će, ako se usvoje dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prema kojima izvršitelj, zbog duga korisnika jedinog stana, ne može da ga oduzme, taj rizik ubuduće uračunavati, prilikom odobravanja kredita za takvu nepokretnost, rekao je danas konsultant za finansije Vladimir Vasić.

„Pre nego što banka odobri kredit za prvi stan do 60 kvadrata, pažljivo, detaljno će razmisliti kako da uračuna rizik da ne može da naplati kredit za kupovinu te nepokretnosti“, rekao je Vasić za Betu.

Čim se, kako je naveo, taj lanac poverenja „zaljulja“, a to će desiti, usvajanjem dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju, banka će razmisliti kako da uračuna taj rizik u kredit.

Predlogom zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada i koji se razmatra u Skupštini Srbije predviđeno je da nepokretnost, koja je u isključivoj svojini izvršnog dužnika, a služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba ne može biti predmet izvršenja, ako je jedina nepokretnost i ako dužnik u njoj ima prebivalište, najmanje pet godina.

Ta nepokretnost, zaštićena od oduzimanja zbog duga, ne može biti veća od 60 kvadrata, glavnica potraživanja koja se namiruje ne može prelaziti polovinu tržišne vrednosti nepokretnosti.

Predviđeno je i da se stan ne može oduzeti i prodati pod uslovom da izvršni dužnik u periodu od tri godine pre dana podnošenja predloga za izvršenje nije prodao ili poklonio drugu nepokretnost ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

O ispunjenju tih uslova odlučuje sud.

Vasić je rekao da banke za kredite za kupovinu prvih stanova do 60 kvadrata zbog tih ograničenja mogu tražiti dodatno obezbeđenje kroz neku drugu hipoteku, zahtevati još nekog jemca, sudužnika ili će uračunati u cenu kredita.

Naveo je da banka može tražiti i polisu osiguranja od rizika da nepokretnost neće moći da bude oduzeta, a to, takođe košta.

„Razumem nameru države da za stan, kao jedini krov nad glavom, predvidi odlaganje od izvršenja zbog duga, ali rizik neko mora da pokrije, a to država nije ‘smislila’. Ne može da se sakrije taj rizik, mora negde da se uračuna i neko da to plati“, rekao je Vasić.

Dodao je da taj ko kupuje prvi stan već ima problem da mu nedostaje novac, a sada će mu kredit biti skuplji.

On je naveo da trenutna nenaplativost kredita iznosi dva odsto, što znači da od 100 dužnika dva imaju problem sa vraćanjem.

(Beta)

