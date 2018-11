Važna digitalna transformacija i inovacije

BEOGRAD – Srbija je prepoznata kao zemlja kreativnih ideja i incijativa i važno je da se razume koliko je bitna digitalna transformacija i ulaganje u nju, odnosno da se privreda, osim na investicijama bazira i na inovacijama, rečeno je danas na otvaranju Foruma investicija, inovacija i preduzetništva (Belgrade Venture Forum) u hotelu „Metropol“ u Beogradu.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović kaže da globalni trendovi idu na ruklu manjim kompanijama, naročito startapima, kao i IT kompanijama koje su zasnovane na tehnoloskom razvoju i inovacijama.

„Svaka promena i digitalna transformacija košta, to je dugotrajan proces, nije samo proces nabavke tehnologije i edukacija već i stvaranje novog koncepta, odnosa prema kupcu klijentima, lancima dobavljača“, rekao je Vesović.

On je rekao da su u osnovi svakog procesa pa i tehnoloskog, ljudi.

Digitalizacija zahteva proces i vreme, potrebne su institucije, odnosno Centar za digitalnu transformaciju koji podržava mala i srednja preduzeća, istakao je Vesović.

„Želimo da male i srednje kompanije budu podržane kroz razne programe, pre svega savetovanja kako na strateški način da pristupe digitalnoj transformaciji“, rekao je Vesović i dodao da nažalost veliki broj kompanija, preko 60 odsto njih nema nikakve planove za digitalnu transformaciju.

Cilj je da im se kroz različite kampanje skrene pažnja da to mora biti deo njihove strategije jer će za pet, deset godina konkurencija biti već digitalizovana.

“ Treba se prilagoditi standardima a pogotvo oni koji spadaju u lanac dobavljača treba da to ima u vidu“ rekao je Vesović.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović istakao je da je digitalizacija prioritet Vlade Srbije i da se uspešno sprovodi timskim radom.

Cilj je da imamo ekonomičniju, i transparentnu upravu,a osnov za to je elektronska uprava.

U okviu e-uprave pokrenuto je nekoliko projekata koji daju rezulate istakao je Jovanović i kao primer naveo informacioni sistem „Bebo dobrodošla na svet“ koji je već sada zabeležio više od 130.000 registracija.

Kroz sistem eZup izvršeno je 700.000 usluga, a takođe kroz sistem koji omogućuje uslugu e- recept izdato je čak 60 milona recepata. Prednost je što se ne plaća participacija, kao i što se ne mora ići do doktora jer on važi od dva do šest meseci i u bilo kojoj apoteci se može podići lek.

Takođe, ukinuto je i overavanje klasičnih zdravstvenih kartica, a od oktobra i pečat za privrednike.

„Važna je takođe i transformacija privrede koja se bazirala na investicijama, a sada treba da se bazira i na inovacijama“, rekao je Jovanović.

Kako kaže, projekat digiltalizacije podigao je IKT sektor u Srbiji.

Prošle godine izvoz je bio 900 miliona, a već sada znamo i očekujemo da će biti preko 1, 2 milijardi i zato je bitno da podstaknemo inovativnost u našoj privredi, poručio je Jovanović.

Zato su, kaže važne poreske olakšice za sve kompanije koje se bave razvojem, istraživanjem, proizvode IT svojinu i ulažu u startapove.

Te olakšice su planirane od januara iduće godine.

Ambasadorka Izraela Alona Fišer Kam rekla je da je Izrael u grupi zemalja koje su prepoznate kao lideri u sferi inovacija.

Kako kaže u toj zemlji usresredili su se na hajtek.

Ulaganje u inovacije prepoznato je kao strateski prioritet vlade a benefiti su brojni, istakla je Fišer Kam.

Ona je rekla da Srbija i Izrael imaju dosta toga zajedničkog a zajednička karakteristika im je, između ostalog, i to da imaju izvozno orjentisane kompanije.

Srbija je kako kaže, na polju inovacija i digitalizacije ostvarila bitan napredak.

Aleksandar Bijelic iz Serbian Venture Network koja je organizovala Belgrade Venture forum u Beogradu kaže da se ovaj skup održava sedmi put zaredom i da je do sada okupio 180 startapova, više od 2.000 učesnika, a u međuvremenu neka od startap preduzeća postali investitori.

„Srbija je zemlja puna ideja i incijativa ka tome da mladi krenu napred, važno je da dovodimo kapital i ljude koji žele da ulažu kako bi se još višse razvili“ istakao je Bijelić.

Forum će trajati do 28. novembra.

(Tanjug)