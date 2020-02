VB: Kako zaposliti dodatnih 50.000 ljudi na vreme?

LONDON – U Velikoj Britaniji počela je trka da se u narednih šest meseci zaposli 50.000 ljudi koji bi se bavili dodatnom papirologijom izazvanom Bregzitom.

Britanska vlada potrvrdila je da su oni neophodni zbog povećanja obima carinskih poslova, izazvanog izlaskom Britanije iz EU, a stručnjaci upozoravaju kako će predstavljati veliki izazov da se dovoljan broj ljudi obuči za baratanje kompleksnom carinskom dokumentacijom koja će uskoro postati obavezna u poslovanju sa Evropskom unijom.

Kako prenosi portal B92, Asocijacija roud haulidž (RHA) upozorava da će samo broj carinskih deklaracija skočiti sa sadašnjih 50 miliona na 200-250 miliona primeraka godišnje.

Majkl Gouv, zadužen za to da zemlja bude u potpunosti spremna za Bregzit do datog roka, to jest, kraja ove godine, potvrdio je u četvrtak u parlamentu Velike Britanije da RHA procenjuje kako je potrebno dodatnih 50.000 administrativnih radnika u narednih šest meseci, piše Gardijan.

„Rečeno nam je da je produktivnost radnika oko 4.000 deklaracija godišnje po čoveku, što je oko 20 dnevno. To se objašnjava kompleksnošću mnogih transakcija“, kaže Rod Makenzi, direktor RHA.

To, međutim, podrazumeva, iskusne i obučene radnike.

„Ako imamo posla s dodatnih 200 miliona deklaracija, uz produktivnost od 4.000 godišnje po radniku, to znači da nam je potrebno oko 50.000 novih zaposlenih, a verovatno i više“, dodao je Makenzi.

(Tanjug)