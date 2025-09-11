Veći deo Kube ponovo ima struju

Struja je ponovo stigla u 11 od 15 pokrajina Kube, objavila je danas kompanija „Union Electrica“ (UNE) na platformi Iks (X) posle još jednog velikog nestanka struje koji je trajao gotovo 24 sata i pogodio celu tu ostrvsku zemlju.

Mediji su preneli da 79,4% domaćinstava u Havani ima struju.

To je za manje od godinu dana peti veliki nestanak struje na Kubi i zaustavio je privredu i poremetio život stanovnika.

Vlasti su objasnile da je nestanak struje bio posledica pogrešnog signala pregrevanja kotla najveće elektrane „Antonio Giteras“, u centru ostrva, što je izazvalo njeno isključenje i lančani kolaps cele mreže.

Od oktobra 2024. godine ta ostrvska zemlja sa 9,7 miliona stanovnika pretrpela je prethodno četiri velika nestanka struje, od kojih su neki trajali nekoliko dana, ali najnoviji, peti, je kraći.

Pored velikih hotela i nekih bolnica koje imaju generatore, sve više porodica i vlasnika malih privatnih preduzeća nabavilo je male električne generatore na dizel, ali nije lako naći gorivo za njih.

Od osam elektrana Kube gotovo sve su iz 1980-ih i 1990-ih. Redovno se kvare ili moraju biti isključene zbog dugih nedelja održavanja.

Dve plutajuće elektrane iznajmljene od jedne turske kompanije i generatori koji dopunjuju energetsku mrežu, rade na gorivo koje Kuba teško uvozi.

Nedavno postavljanje 30 „fotonaponskih farmi“ uz pomoć Kine, od 52 planirane za ovu godinu, još nije smanjilo nestanke struje.

Tokom leta, kada potrošnja dostiže vrhunac zbog visokih temperatura, planirana isključenja širom Kube trajala su prosečno 15 sati dnevno u avgustu, a 16 sati u julu.

Kuba je već pet godina u dubokoj ekonomskoj krizi, sa teškim manjkom deviza, a zastareli elektroenergetski sistem se često kvari, a ima i nestašica goriva i skoro sve robe, te je inflacija visoka. Strukturne slabosti centralizovane planske privrede Kube dodatno su pojačali neuspeh nedavne monetarne reforme i pooštravanje američkog embarga koji je na snazi od 1962. godine.

(Beta)

