Veliki štrajk u Portugaliji protiv izmene Zakona o radu

U Portugaliji je danas veliki štrajk protiv izmene Zakona o radu koju je najavila Vlada.

Premijer, socijaldemokrata Luiš Montenegro ocenio je da je štrajk „besmislen“ i da je zemlja u dobrom stanju.

Sindikati navode da se planiranim izmenama radnicima ukidaju prava, dok Vlada tvrdi da su potrebne da bi ekonomija bila fleksibilnija i da bi podstakla rast.

Predložene izmene uključuju lakše otpuštanje, uskraćivanje prava na štrajk u više sektora privrede i ograničavanje pauze za dojenje deteta, dok sada ne postoji takvo ograničenje.

Poremećen je javni prevoz, rad državnih službi i zdravstva, nastava u školama.

Na štrajk su pozvale dve glavne sindikalne konfederacije koje predstavljaju gotovo milion radnika.

Ovo je prvi put od 2013. da su udružile snage sindikalne organizacije Opšti radnički sindikat i Opšta konfederacija portugalskih radnika.

One ocenjuju da bi današnji štrajk mogao biti najveći u poslednjih 10 godina.

Privreda Portugalije jedna je od najmanjih u Evropskoj uniji, a njeni zaposleni su među najslabije plaćenima u EU: prosečna bruto plata je oko 1.600 evra, pro podacima Nacionalnog zavoda za statistiku.

Minimalna bruto plata koju zarađuju stotine hiljada radnika je 870 evra.

Portugalce pogađaju i stambena kriza i skupoća, cene nekretnina rastu, a inflacija se održava na nešto više od dva odsto.

Evropska komisija očekuje da će ta zemlja ove godine imati oko dva odsto rasta BDP-a što je iznad proseka EU od 1,4 odsto.

Nezaposlenost je ispod šest odsto, što je oko proseka u EU.

(Beta)

