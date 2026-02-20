Veljković: Niko iz udruženja koja blokiraju puteve nije pozvan na sastanak sa ministrom

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je da nijedno udruženje poljopivrednika koje učestvuju u protestima nije pozvano na današnji sastanak sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem i istakao da niko iz tih udruženja "ne bi ni otišao na sastanak na kome će učestvovati režimska udruženja".

„Režim planira da na sastanak sa ministrom poljoprivrede pozove režimska udruženja poljoprivrednika i da ‘glume’ neke razgovore i dogovore“, rekao je Veljković novinarima na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima.

On je ponovio da udruženja koja učestvuju u protestima ne dozvoljavaju da bilo ko u njihovo ime „dogovara, razgovara i potpisuje bilo šta“.

Veljković je dodao da poljoprivrednici neće odustati od svojih zahteva i da neće prekinuti blokade puteva dok ti zahtevi ne budu ispunjeni.

„U ovom trenutku ovo je prava seljačka buna koja se neće tako lako zaustaviti. Ili ćemo uspeti u našim zahtevima ili ćemo pogasiti naša gazdinstva“, rekao je Veljković.

On je dodao da će poljoprivrednici danas blokirati oko 20 puteva u Srbiji.

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koja je počela pre deset dana, protiče mirno i bez incidenata.

Poljoprivrednici koji blokiraju magistralu propuštaju samo hitne slučajeve.

Na protestu sa njima su i studenti iz Čačka i Kraljeva i građani.

Poljoprivrednici iz okoline Čačka najavili su da će i danas, šesti dan zaredom, blokirati stari put Čačak-Kraljevo u selu Slatina od 12 do 14 časova.

(Beta)

