Vesović: Logistika i transport nisu prateće privredne delatnosti, već krvotok ekonomije

Transport i logistika prestali su da budu prateće privredne delatnosti i postale su krvotok ukupnog ekonomskog sistema, mesto gde se prelamaju sve pozitivne i negativne strane biznisa i otuda njihov veliki značaj, izjavio je zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović na otvaranju IV Regionalne konferencije o transportu, logistici i lancima snabdevanja „Puls logistike u regionu 2025“.

On je kazao da je pandemija korona virusa pokazala koliko transport i logistika uslovljavaju sve druge privredne procese, jer su bili među najpogođenijim delatnostima.

„Mi danas transport i logistiku vidimo kao kritičnu strukturu modernog biznisa, a ne kao prateću delatnost, jer globalna ekonomija funkcioniše kao jenda mreža. Troškovi logistike se direktno preslikavaju na konkurentnost kompanija i cene proizvoda“, naveo je Vesović.

Dodao je i da je stabilnost transporta i logistike postala geopolitičko pitanje.

On je podsetio da trenutno najveća kompanija na svetu, Amazon, zapravo nije firma koja se primarno bavi elektronskom trgovinom, već je u suštini logistička kompanija.

„Brzina dopremanja robe kupuje konkurentsku prednost u svim oblastima trgovine, a posebno u eKomercu koji je danas više od 50 odsto ukupne trgovine. Budućnost logistike je da bude autonomna, brza i vođena veštačkom inteligenciujom“, zaključio je Vesović.

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori naglasio je da postoji potreba za većom integracijom unutar regiona Zapadnog Balkana.

„Rezultati koje smo do sada videli su ispod naših očekivanja. Potrebna nam je veća regionalna integracija, samo uzimajući u obzir trgovinu koje beleže zemlje u regionu, jer podaci pokazuju da unutarregionalna trgovina iznosi samo 20 odsto ukupne trgovine“, kazao je on.

Dodao je da je potrebno integrisati i sve zemlje Zapadnog Balkana u Evrosku uniju (EU) i naveo da se u poslednje vreme ističe kako bi Crna Gora i Albanija, kao zemlje kandidati, mogle brzo da se integrišu u EU.

„Ali Italija veruje da sve zemlje regiona treba da postanu članice EU vrlo brzo“, kazao je Gori.

Dodao je da se zato posebno podstiče Srbija da završi sve započete reforme koje bi ubrzale taj proces.

Gori je kao jedan od projekata iz oblasti logistike, o kome se raspravlja u poslednje vreme, naveo razvoj koridora između Beograda i Trsta, kako bi se olakšala trgovina.

Objasnio je da trenutna situacija na koridoru između ta dva grada nosi brojne izazove poput zagušenja u saobraćaju, porobleme sa dozvolama i vizama za vozače kamiona, probleme na carinama.

Gori je podsetio da postoji i drugi projekat za povezivanje između Indije i Evrope, u kome bi region Zapadnog Balkana igrao važnu ulogu.

Direktorka Udruženja industrijalaca – Konfindustrija Srbije Irena Brajović istakla je da se svet nalazi u periodu u kome je logistika u stalnoj transformaciji, jer okruženje ostaje obeleženo geopolitičkom neizvesnošču, promenjivim troškovima i hroničnim nedostatkom radne snage.

„U takvom kontekstu digitalne transformacija i veštačka inteligencija postaju ključni instriument konkurentnosti“, ocenila je Brajović.

Navela je podatke iz istraživanja Univerziteta iz Milana koje pokazuje da 30 odsto italijanskih kompanija ima aktivne AI projekte u logistici, a očekuje se njihov rast na 44 odsto u naredne tri godine, jer omogućavaju poboljšanje nivoa usluga, procesa produktivnosti, uz smanjenje troškova i održivost.

„Ubrzan prelazak ka integrisanim, kraćim i agilnijim lancima snabdevanja je model u kome se spajaju ljudi, podaci i tehnologija uz snažan fokus na kompetencije, interoperabilnost i kulturu inovacija. Zato je današnja konferencija od velikog značaja jer okuplja stručnjake da razmene iskustva, sagledaju izazove i definišu pravce koji će jačati otpornost i konkurentnost regiona“, istakla je Brajović.

Ona je naglasila značaj panela o ženama u logistici na današnjoj konferenciji, navodeći da je on više od simbolike.

„To je potvrda da žene sve snažnije oblikuju logistički sektor, donose inovacije i vode transformaciju koja je neophodna savremenim lancima snabdevanja“, zaključila je Brajović.

Predsednica Slovenačkog poslovnog kluba Danijela Fišakov kazala je da je logistički sektor jedan od ključnih pokretača privrednog rasta.

„Logistika nije samo infrastruktura i transport. Ona je temelj konkurentnosti, održivosti i povezanosti naših ekonomija“, ukazala je ona.

Dodala je da u vremenu dinamičnih promena globalnih lanaca snabdevanja, rastućih ekoloških zahteva i ubrzane digitalizacije, logistika izrasta u strateški resurs.

„Od njene efikasnosti zavise i razvoj industrije, privlačenje investicija i sposobnost regiona da odgovori na izazove savremenog tržišta“, navela je Fišakov.

Prema njenim rečima, slovenačka logistika vidi bolju budućnost u povezanom, digitalnom i održivom regionu gde svaka zemlja doprinosi svojim specifičnim prednostima, dok se zajedno gradi konkurentnost čitavog regiona.

Fišakov smatra da budućnost logistike mora da bude „digiralna, zelena i usmerena na ka saradnji“.

Konferenciju je organizovala PKS u saradnji sa Udruženjem italijanskih industrijalaca – Konfindustrija Srbije, predstavništvom Hrvatske gospodarske komore u Srbiji i Helenskim privrednim udruženjem Srbije.

Ovogodišnja konferencija, kako je istaknuto, okupila je vodeće stručnjake i lidere iz industrije transporta, logistike i lanaca snabdevanja iz Srbije i regiona sa ciljem da se identifikuju ključni izazovi i inovativna rešenja u multimodalnom transportu.

U fokusu panel diskusija i stručnih radionica biće teme digitalizacije, održivosti i unapređenja logističke podrške u agro sektoru, iskustva žena na liderskim pozicijama u transportu i logistici, a posebna radionica biće posvećena tehnološkoj transformaciji u transportu i logistici, sa fokusom na primenu digitalnih platformi, automatizacije i veštačke inteligencije.

Konferencija će poslužiti i kao platforma za formulisanje preporuka i zaključaka za unapređenje politika i infrastrukture u regionu, koji će biti dostavljeni relevantnim ministarstvima i institucijama Evropske unije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com