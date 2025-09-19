Vesović: Saradnja sa Bahreinom odlična prilika za srpsku privredu

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović izjavio je danas, na otvaranju Poslovnog foruma Srbije i Bahreina u Beogradu, da je saradnja sa tom zemljom odlična prilika za srpsku privredu.

„Poseta delegacije Privredne komore Bahreina dobra prilika za sve kompanije koje se bave turizmom, građevinarstvom, visokim tehnologijama u bankarstvu i zdravstvenoj industriji“, kazao je on i dodao da u vremenu poremećaja trgovinskog toka u svetu Srbija želi da pronađe prave poslovne partnere.

Istakao je da srpske kompanije treba da shvate koliko je Bahrein važna ulazna tačka za poslovanje i u drugim zemljama Persijskog zaliva.

„To je sjajana šansa i za plasman poizvod perhrambene industriju i poljoprivrednih proizvoda“, rekao je Vesović.

On je naveo da se privrednici u Bahreinu često bave porodičnim biznisom.

„Bahrein je diverzifikovao svoju ekonomiju, ne zavise više od nafte i gasa, već je njihova tehnologija značajno napredovala“, ukazao je on i dodao da vidi kompatiblinost privreda dve zemlje.

Vesović je naveo da je ovo prva poseta delegacije iz Bahreina Srbiji na ovom nivou, ukazujući da je pokazan veliki interes za srpsku privredu.

Najavio je i da će početkom sledeće godine delegacija Srbije će posetiti Bahrein.

Predsednik komore Bahreina Sameer Abdula Nas rekao je da je njihova delegacija, tokom posete Srbiji, vodila važne razgovore sa predsavnicima PKS i ocenio da će saradnje dve zemlje u budućnosti da raste.

Podsetio je da je Bahrein najveći proizvođač aluminijuma i čelika.

“Bahrein je malo ostrvo, ali ovde postoje veliki biznisi koji će i dalje da rastu“, dodao je on.

Ocenio je i da saradnja Srbije i Bahreina ima dobar početak.

Na poslovnom sastanku predstavnika više od 25 kompanija iz dve zemlje, koji je juče održan u PKS, ocenjeno je da Srbija i Bahrein imaju potencijal za jačanje ekonomskih veza, u sektorima energetike i infrastrukture, IT, prehrambene industrije, automobilske i hemijske industrije, građevinarstva, finansijskih usluga, transporta i logistike.

Glavne teme razgovora bile su investiciona saradnja, razvoj partnerstava i zajednički nastupi na trećim tržištima, kao i razmena znanja i edukacija.

Dve delegacije su se saglasile da postoji veliki prostor za saradnju u različitim privrednim granama i istakle uverenje da će poseta Beogradu doprineti konkretnim projektima i poslovima.

Poseban akcenat stavljen je na saradnju u oblasti obrazovanja, razmene znanja i studentskih praksi, kao investicije u ljudski kapital koji može doprineti održivoj saradnji u budućnosti.

U saopštenju PKS se navodi da, iako teritorijalno najmanja država u regionu, Bahrein važi za jednu od najotvorenijih i ekonomski najdiversifikovanijih zemalja u okviru Saveta za saradnju arapskih zemalja Zaliva.

Ukazano je da je, zahvaljujući ranoj liberalizaciji i politici otvorenosti prema stranim investicijama, Bahrein izgradio modernu ekonomiju sa snažnim sektorima finansija, logistike, informacionih tehnologija i obrade aluminijuma.

(Beta)

