VGP park povećaće logističke kapacitete-veća konkurentnost i više investitora

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju radova na izgradnji industrijskog parka u Dobanovcima, čiji je investitor panevropska kompanija VGP, da će ti kapaciteti unaprediti sveukupne logističke i industrijske kapacitete naše zemlje i povećati konkurentnost Srbije u regionu i dodatno privući investitore.

Veoma je važno što će ovi kapaciteti unaprediti sveukupne logističke i industrijske kapacitete naše zemlje i povećati konkurentnost Srbije u regionu i dodatno značiti privlačenje novih investicija, rekao je Vučić i izrazio očekivanje da ćemo i ove godine privući više od četiri milijarde stranih direktnih investicija.

„Mi ove godine očekujemo ponovo bez obzira što je teška godina uz mnogo turbulentnih događaja u samo poslednja dva dana, čini mi se da se u finansijskom sektoru i u svetskoj ekonomiji, uz sve političke događaje, dogodilo više nego u prethodne dve ili 10 godina, dakle uz svet to siguran sam da ćemo i ove godine biti šampioni u privlačenju stranih direktnih investicija i opet preći četiri milijarde i verujem da će ovakvi logističko-industrijski i logističko – trgovinski centri imati poseban značaj“, naveo je Vučić u obraćanju.

Istakao je da je posebno važna za našu zemlju opredeljenost VGP za razvoj zelenih tehnologija u svojim projektima, jer će i to doprineti održivoj i otpornoj ekonomiji.

Zamolio je tu belgijsku kompaniju da razmisle o dadatnim investicijama na jugu Srbje, na primer u Nišu i Leskovcu.

„Sada raidmo sa EU prugu Niš – Brestovac od 23 km. Leskovac će biti uskoro mnogo bliži. Takođe, raidmo i brzu prugu Beograd – Niš, tako da će putnici od kraja 2027. moći da putuju za samo sat i 40 minuta od Beograda do Niša, dok će u kargo saobraćaju to biti tri ili četiri puta brže. Gradićemo i prugu do Preseeva i Dimitrovgrada, tender je već rapisan. Tako da ćete imati priliku da dovedete investitore koje hoćete, molim vas da zamislite“, poručio je Vučić.

Dodao je da je naša država spremna sa mnogo više sredstava da pomogne nove investicije.

Vučić je ukazao da je dobra logistika potrebna za pobedu u svakoj utakmici, a naročito u onoj na tržištu i u ekonomiji.

Kazao je da dobra logistika znači niže troškove i bolje usluge, kao i veću konkurentnost proizvoda na tržištu.

Vučić je istkao da je Delez otvorio prvi moderan logistički centar u Staroj Pazovi pre devet godina i da su posle sve kompanije počele isto da rade i prave slične logistične centre, jer je teško zamisliti bilo kakav uspeh u proizvodnhi i trgovini bez logistike.

Napomenuo je da Delez svake godine isplaćuje za plate naši m građanima 100 miliona evra.

Vučić je rekao da VGP pronalazi korisnike kapaciteta i nekretnina koje izgrade i da to uvek budu velike kompanije, poput Deleza, BMW, Audija i druge…

Dodao je da gosti iz Belgije, kako kažu, veruju u evropsku budućnost Srbije.

„Mi se nadamo, kao i vi, verujemo da možemo da izgradimo snažniiju, ekonomski moćniju i uspešniju Srbiju, baš onako kao što ste vi bili svedok napretka jedne Češke posle pada ‘gvozdene zavese'“, dodao je Vučić.

Istakao je da mu je drago što je VGP baš Srbiju izabrao za svoju destinaciju i da mu je posebno važno što su mu predstavnici te kompanije rekli da je naša administracija radila bolje i brže nego mnoge evropske administracije.

„Sve ćemo rešiti što postoji kao problem, i putnu petlju i trafo stanicu i drugo, na najbrži i najbolji mogući način“, poručio je Vučić.

Dodao je da zna da ta kompanija ne uzima subvencije, ali da ukoliko budu hteli da idu u Niš i Leskovac, da je država mnogo spremna da pomogne.

Imaćemo već za dve godine pristojne plate i za evropski nivo, u svernom deul zemlji, ali moramo da podignemo jug zemlje, naveo je Vučić.

Kamen temeljac su na kraju obraćanja pred novinarima položili predsednik Vučić i izvršni direktor VGP Jan Van Git, u koji su ubacili tzv. vremensku kapsulu.

VGP je panevropska kompanija koja poseduje, upravlja i gradi nekretnine u oblastima logistike i poluindustrijske proizvodnje i prvi put dolazi u Srbiju.

Pruža usluge klijentima koji traže lokacije u blizini velikih evropskih gradova, sa direktnim pristupom glavnim putevima i lakim pristupom i radom 24 sata dnevno.

VGP grupa posluje u 17 evropskih zemalja, a imovinu poseduje u 14 zemalja.

Strateški fokus VGP grupe, koja poseduje veliku površinu zemljišta za buduće projekte, je na razvoju poslovnih parkova sa više zakupaca.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.