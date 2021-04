Više devojčica u IKT neophodno za suzbijanje digitalnog jaza

BEOGRAD – Treći Hack#teen povodom međunarodnog Dana devojaka u IKT-u održan je danas, a ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je da je veće uključivanje devojčica i devojaka u tehnološke oblasti neophodno za suzbijanje digitalnog rodnog jaza, ali i za ekonomski rast u digitalnoj budućnosti.

Ministarka kaže da je procenat devojaka koje upisuju IT studije u Srbiji sa 25,7 odsto u 2016. godini porastao na 29,3 odsto u 2020.

„Iako Srbija beleži veće učešće devojaka u IKT obrazovanju u odnosu na evropski prosek, potrebno je da i dalje radimo na uklanjanju predrasuda po kojima je to prevashodno muška oblast i da podstičemo devojčice da razvijaju svoja interesovanja i talente u pravcu profesija koje su ne samo najtraženije, već i najplaćenije“, naglasila je Matić.

Kako je saopšteno, Hakaton za devojčice uzrasta od 11 do 14 godina organizovali su Globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije AFA, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Telenor Fondacija i kompanija Huawei.

Na takmičenju je učestvovalo više od 50 učenica osnovnih škola iz cele Srbije.

Kao i prethodnih godina devojčice su dobile zadatak da kreiraju rešenje koje će na interesantan i efikasan način promovisati znanje, podstaći veću zainteresovanost za učenje i obrazovanje učiniti kvalitetnijim i uzbudljivijim.

Devojčicama su se pre početka takmičenje predstavile Irena Stolić, studentkinja ETF-a i dobitnica nagrade The most innovative Youth of the year na Innovation Week-u 2019. godine, sa svojim izumom robota koji plete narukvice prijateljstva i Anđela i Leonora Ristić, srednjoškolke iz Vranja, vicešampionke Međunarodnog takmičenja iz robotike u Kini.

Devojčice su uz pomoć mentorki iz kompanija IBM, Madheadgames, Fishing Booker, KPMG, Microsoft, Marketing and Employer Branding Consultant, NCR, Levi9, Telenor, SAGA, kreirale tehnološka rešenja koja na interesantan i efikasan način promovišu znanje.

Izvršni direktor korporativnih poslova u Telenoru Đorđe Popović je rekao da je ta kompanija posvećena razvoju digitalnih talenata i da je primećeno da se u poslednjih nekoliko godina sve više devojčica pridružuje IKT-u.

„U našoj kompaniji većinu zaposlenih čine žene i čak 52 odsto ih je na rukovodećim pozicijama, što je za pet odsto više nego prošle godine“, rekao je Popović.

PR Manager komanije Huawei Jovana Tadić je istakla da su devojčice pođednako talentovane za IT, ali da ih je tradicionalno mnogo manje u ovoj industriji.

„Statistika pokazuje da danas svega 20 odsto zaposlenih u IT sektoru čine žene“, rekla je Tadić.

Navela je da su talentovane devojčice koje su učestvovale na Hakatonu pokazale inovativnost i kreativnost, ali i dokazale da poseduju sve ono što je potrebno da u budućnosti budu pođednako zastupljene u poslovima iz oblasti tehnologije, kao i dečaci.

Osnivačica i programska direktorka AFA Žaklina Kušić izrazila je zadovoljstvo što je osim timova iz Beograda, 80 odsto devojčila bilo iz gradova iz cele Srbije Ljubovije, Venčana, Jaše Tomića, Kruševca, Smedereva, Jošaničke Banje i Lazarevca.

Kaže da su te devojčice bile posebno motivisane, a da su svi timovi imali izuzetno originalne ideje koje bi zaista mogle da doprinesu unapređenju obrazovanja.

Prvo mesto na ovogodišnjem takmičenju je osvojio tim „Girls Code“ iz Osnovne škole Petar Vragolić iz Ljubovije, drugo mesto „Girls for 21th century“ iz OŠ „Dragomir Marković“ iz Kruševca, a treće mesto „Veljine pčelice“ iz OŠ „Velja Gerasimović iz Venčana.

Kako je sapšteno, za najbolje timove obezbeđene su vredne nagrade.

Međunarodni dan devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama ustanovljen je 2010. godine pod pokroviteljstvom Međunarodne unije telekomunikacija (ITU), sa ciljem podsticanja većeg učešća devojčica i devojaka u tehnološkoj oblasti.

Ovaj dan održava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu, a ove godine pod sloganom „Povezane devojke kreiraju svetliju budućnost“.

Hack#teen je deo AFA inicijative pod nazivom „More girls in STEAM – Više devojčica u nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umetnosti i matematici“.

AFA je globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj profesionalnoj afirmaciji, kao i povezivanju i aktivnom uključivanju u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti.

(Tanjug)

