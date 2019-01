Viz Er od 17. aprila ponovo leti od NIša do Malmea

BEOGRAD – Niskotarifna avio-kompanija Viz Er (Wiž Air) objavila je da ponovo uvodi redovnu liniju iz Niša za Malme počev od 17. aprila.

Letovi od Niša do Malmea će se od 17. aprila obavljati svake srede i nedelje, a od sredine septembra svakog ponedeljka i petka, navodi se u saopštenju ovog avio-prevoiznika.

Ovu liniju sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki“, mađarska vazduhoplovna kompanija je ukinula početkom januara ove godine.

Karte se već mogu rezervisati preko sajta wižair.com ili mobilne aplikacije ove avio-kompanije po početnoj ceni od 1.799 dinara/14,99 evra.

Viz Er će tako tokom letnje sezone, uz rutu do Malmea, leteti ka još četiri destinacije sa niškog aerodroma, i to ka Memingenu, Dortmundu, Bazelu i Beču.

U Srbiji je Viz Er prvi put poleteo 2010. godine i od tada je prevezao preko četiri miliona putnika na svojim lou-kost letovima iz naše zemlje, a prošle godine je ovog avio-prevoznika izabralo skoro 800.000 putnika, ili za 6,0 odsto više nego prethodne godine.

Poslovanje Viz Era će ove godine podržati preko 500 radnih mesta. Avio-kompanija trenutno ima 17 linija iz Beograda i Niša ka osam zemalja.

(Tanjug)