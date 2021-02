Vlada: Predlozi za rešenje položaja radnika na internetu

BEOGRAD – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i direktorka Poreske uprave Dragana Marković održali su danas drugi zajednički sastanak s predstavnicima Udruženja radnika na internetu.

Kako se navodi u saopštenju iz Vlade, nakon dve nedelje razgovora članova Radne grupe Vlade koja se bavila ovom temom i Udruženja radnika na internetu, predloženo da se za sva lica koja do sada nisu plaćali poreze i doprinose obustavi postupak naplate do izmena Zakona o porezu na dohodak koji bi na sveobuhvatan način regulisao ovu oblast, a koji bi bio usvojen do 1. maja ove godine.

Takođe je predloženo da se normirani troškovi priznaju u visini od 43 odsto ostvarenih prihoda, te da se omogući isplata obaveze iz prethodnog perioda na 120 rata (deset godina), bez obračuna kamate, kako bi se na najbolji mogući način izašlo u susret radnicima na internetu, a pri tome ne urušavajući poreski sistem zemlje.

Precizirano je da bi se neplaćeni porez u iznosu od 5.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) u prethodnih pet godina na taj način umanjio na 3.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti). U ovom slučaju, uz davanje mogućnosti plaćanja na 120 rata, bez kamate, ukupan mesečni trošak kojim bi se isplaćivala dugovanja državi iz prethodnog perioda, iznosio bi 3.000 dinara.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je ovo izuzetno korektna ponuda Vlade Srbije, koja bi sa jedne strane, one koji zarađuju na ovaj način uvela u legalne tokove, bez narušavanja poreskog sistema države, a sa druge strane, ne bi opteretila mesečni budžet ljudi koji prihoduju na ovaj način.

On je istakao i da se na ovaj način štite ugrožene kategorije, a da se ne štite oni koji su zarađivali ogromne svote novca kockajući se na internetu i izdavajući luksuzne vile, na koje se predlog ne odnosi.

Vlada Srbije predložila i da se radnici na internetu uključe u rad Radne grupe koja se bavi izradom novog zakona koji će regulisati nestandardne, odnosno fleksibilne oblike rada, kako bi se na pravi način definisao njihov status, prava i obaveze u celom sistemu.

Predlog Vlade Republike Srbije usmeren je ka tome da se na pravi način, bez urušavanja postojećeg poreskog sistema, i bez obeshrabrivanja onih koji već plaćaju porez državi, izađe ovoj grupi ljudi u susret, ističe se u saopštenju.

Pravnica Udruženja radnika na internetu Katarina Pavlović izjavila je ranije posle sastanka da današnji predlog Vlade neprihvatljiv.

Ona je u izjavi za Tanjug, međutim, dodala da će udruženje ipak sprovesti onlajn anketu među članstvom, kako bi se svi pojedinačno izjasnili o ovim vladinim predlozima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.