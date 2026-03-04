Vlahović na zatvaranju Kopaonik biznis foruma: Potrebno menjati model privrednog rasta

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović je danas u govoru na zatvaranju Kopaonik biznis foruma ponovio da je potrebno definisati novi model privrednog rasta, umesto modela koji se bazira na jeftinoj radnoj snazi, na prilivu stranih direktnih investicija i na državnom kapitalnom ulaganju.

„Model koji se zasnivao na jeftinoj radnoj snazi bio je dobar u prethodnom periodu, ostvario je izuzetne efekte u pogledu nezaposlenosti, imajući u vidu da je 2012. svaki četvrti radno sposoban čovek u Srbiji bio nezaposlen, a danas je stopa nezaposlenosti ispod devet odsto“, kazao je Vlahović.

Dodao je da su se „promenile okolnosti u svetskim okvirima koje nam ne idu na ruku, ne samo nama, nego svim malim otvorenim ekonomijama, a to je geopolitička kriza i polikriza, počev od 2022. godine, koju smo i te kako osetili prošle godine sa značajnim smanjenjem stranih direktnih ulaganja“.

Istakao je da Srbija nije više destinacija sa jeftinom radnom snagom i otuda država industrijskim politikama mora da usmerava buduća privatna ulaganja ka privrednim granama sa višim tehnološkim sadržajem.

Država industrijskim politikama, kako je ukazao, mora da se fokusira na produktivnost, konkurentnost, neto izvoz kao pokretač rasta i na domaće privatne investicije koje su u ovom trenutku svega dva odsto bruto domaćeg proizvoda, a trebalo bi da budu devet odsto da bi bile balans tekućoj potrošnji i državnim kapitalnim investicijama.

„To ne može da bude održivo na dugi rok i otuda govorimo o industrijskoj politici, a u okviru toga o nastavku ulaganja u digitalnu infrastrukturu, primenu veštačke inteligencije, jer bi sve to zajedno doprinelo jednom kvalitetnom održivom rastu koji bi reflektovao znatno više stope rasta i sa druge strane koji bi značio napredak u životnom standardu stanovništva“, zaključio je Vlahović.

Kopaonik biznis forum organizovao je Savez ekonomista Srbije.

(Beta)

