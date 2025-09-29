Vlasnici benzinskih pumpi: Pojačamo nabavku goriva od uvoznika, ali na duži rok biće napeto

Vlasnici benzinskih stanica u Srbiji rekli su danas da će u slučaju da američko Ministarstvo finansija počne primenu sankcija prema Naftnoj kompniji Srbije (NIS) pojačati nabavku goriva od uvoznih naftnih kompanija i preko uobičajenih količina i da ne očekuju probleme u snabdevanju do kraja godine, ali da će na duži rok biti „napeto“.

Vlasnik lanca pumpi „Knez petrol“ Srđan Knežević rekao je za Betu da je 50 odsto derivata nabavljao od NIS-a, ali da ima desetak dobavljača-uvoznika kod kojih će, ako počne primena sankcija prema toj kompaniji, pojačati nabavku.

„Posedujemo 120 pumpi po celoj Srbiji, od Vranja do Subotice, i najveći smo maloprodajni lanac derivata nafte, posle NIS-a koji ima oko 330 pumpi. Pojačaćemo nabavku kod naših poslovnih partnera i preko dosadašnjih količina“, rekao je Knežević.

Sjedinjene Američke Države pomerile su sa 1. oktobra na 8. oktobar početak primene sankcija prema NIS-u, odnosno većinskom vlasniku te domaće kompanije, ruskoj kompaniji Gaspromnjeft zbog rata u Ukrajini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da su novim, sedmim odlaganjem uvođenja sankcija NIS-u, Amerikanci želeli da ukažu poštovanje, ali „da ćemo za sedam dana imati isto pitanje, bez odgovora“, ako se ne prihati ni jedna od nekoliko novih ponuda.

Državni zvaničnici tvrde da su obezbeđene zalihe goriva za tri do pet-šest meseci i da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte zbog toga što NIS, ako bude pod sankcijama, neće moći da proizvodi i pokriva više od pola tržišta u Srbiji.

I vlasnik Knez Petrola ocenio je da ne očekuje nestašice goriva, kao ni „jake skokove cena“.

Suvlasnica maloprodajnog lanca benzinskih pumpi Radun Avia, Jelena Radun rekla je da će naftne derivate u slučaju sankcija ta firma nabavljati od dodatnih izvora, od kompanija Mol i Lukoil, i da veruje da će i ostali maloprodajni lanci iz tih izvora nabaviti dovoljno goriva, ali da je pitanje da li će moći da nadomeste količine koje je obezbeđivao NIS.

„Mislim da će goriva biti dovoljno do kraja godine, ali posle toga, posmatrano za duži period, biće, verovatno, prilično neizvesno i napeto“, rekla je Radun.

Najveći problem je, prema njenim rečima, nedostatak skladišnih i lučkih kapaciteta uvoznika.

Radun je rekla da se cena goriva, verovatno neće značajno menjati do jednog trenutka kada će morati da se uračunaju logistički troškovi.

Stručnjak za energetiku Željko Marković veruje da bi se, prenosom 11,3 odsto akcija u NIS-u sa Gaspromnjefta na Gaspromovu firmu kćerku Intelidžens i prodajom tog paketa akcija, moglo zadovoljiti američko Ministarstvo finansija i da očekuje da se nakon toga krene u skidanje sankcija jer Gasprom više neće biti većinski vlasnik NIS-a.

Od donošenja odluke o uvođenju sankcija NIS-u, u januaru ove godine, nije jasno da li američko Ministarstvo traži potpuni izlazak iz vlasništva u NIS-u ili samo iz većinskog udela.

(Beta)

