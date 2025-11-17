Vlasnici benzinskih pumpi u Srbiji: Do 1. decembra snabdevanje gorivom stabilno, a dalje neizvesno

Vlasnici najbrojnijih benzinskih pumpi u Srbiji, posle Naftne industrije Srbije (NIS), rekli su danas da će do 1. decembra biti dovoljno goriva, a posle toga da će, ako pančevačka Rafinerija, koja posluje u sastavu NIS-a, zbog sankcija prestane da prerađuje sirovu naftu, snabdevanje potrošača biti neizvesno.

NIS je, kako su rekli za Betu, najavio da će, ako se ne obezbedi dotok sirove nafte do tog datuma, na pumpama obustaviti isporuku naftnih derivata, bez obzira na godišnje ugovore i da maloprodajni lanci neće biti obeštećeni jer je u pitanju „viša sila“.

Vlasnik lanca od 119 benzinskih stanica „Knez petrol“ Srđan Knežević rekao je da je povećao uvoz derivata od početka oktobra od 17 do 20 odsto jer su mnoge privatne i državne firme, ustanove, kao i fabrike, zbog neizvesnosti sa nabavkama kod NIS-a, počeli da se snabdevaju na njegovim pumpama.

Trenutno snabdeva, kako je rekao, 12.000 subjekata i odobrava odloženo plaćanje do 100 dana.

On je naveo da, osim što mu NIS prema godišnjem ugovoru još isporučuje do 60 odsto derivata koji su neophodni njegovim pumpama, gorivo uvozi iz Hrvatske, Rumunije i Grčke – kamionima, brodovima, vozovima.

„U slučaju da Rafinerija u Pančevu, stane sa preradom mi ne možemo da uvozom nadomestimo nedostajuće količinu derivata nafte na tržištu, uvozom saobraćajnim sredstvima“, rekao je Knežević.

Naveo je da je gorivo u poslednje dve nedelje poskupelo na berzama oko pet-šest dinara po litru, ne zbog NIS-a, već zbog cena nafte.

Prevoz goriva nije poskupeo jer je, prema njegovim rečima, država izašla u susret prevoznicima i sa 15 dinara po litru povećala povraćaj akcize na 35 dinara.

Vlasnica pumpi „Radun Avia“ Jelena Radun rekla je da je NIS najavio da od 1. decembra, ako se ne reši problem sa sankcijama neće moći da isporučuje oko 50 odsto ranije ugovorenih derivata za potrebe tog lanaca pumpi.

„Sada derivate kupujemo koliko uspemo da nađemo kod uvoznika. Da je jednostavno nije“, rekla je Radun.

Gorivo je, prema njenim rečima, skuplje pet-šest dinara po litru i taj trošak mora da snosi prodavac jer je država „zamrzla“ cene benzina i dizela.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je, na otvorenoj sednici Vlade, rekao da će za sedam dana biti doneta konačna odluka o tome kako rešiti problem sa američkim sankcijama prema Gaspromnjeftu koji je većinski vlasnik NIS-a i prema odluci Ministarstva finansija SAD-a mora da proda svoj udeo i potpuno izađe iz vlasništva.

Tu odluku je donela administracija bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena kako bi kaznila Rusiju i onemogućila da njene kompanije „finansiraju rat u Ukrajini“, a aktuelni predsednik Donald Tramp je nije ukinuo.

Sankcije su posle osam odlaganja uvedene 9. oktobra, a istovremeno se odnose i na hrvatski naftovod JANAF koji je NIS-ovu Rafineriju u Pančevu snabdevao sirovom naftom.

Američko Ministarstvo finansija je pre nekoliko dana dalo novi rok do 13. februara da Gaspromnjeft izađe iz vlasništva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com