Vlasnici pumpi: Naftni derivati NIS-a skuplji od uvoznih

Gorivo koje isporučuje Naftna industrija Srbije (NIS) skuplje je od uvoznog oko četiri-pet dinara po litru, rekli su vlasnici benzinskih pumpi.

Prema rečima vlasnika „Knez petrola“ Srđana Kneževića, koji ima ugovor o isporuci goriva sa NIS-om do kraja ove godine, uvozni naftni derivati su jeftiniji od onih koje dobija od NIS-a zbog toga što ta kompanija trenutno isporučuje gorivo iz državnih robnih rezervi koje su, verovatno, nabavljene po višim cenama od trenutnih na tržištu, pa ih po toj ceni i prodaje.

„NIS je preuzeo robne rezeve goriva, nabavljenog po višim cenama nego što su trenutno za uvozne derivate. Mi koji imamo ugovor sa tom kompanijom ne možemo da odbijemo da ih preuzmemo iako su skuplji od uvoznih da ne i platili penale“, rekao je Knežević za Betu.

Dodao je da zbog toga što mora da poštuje ugovor sa NIS-om dnevno gubi oko tri miliona dinara jer je, prema godišnjem ugovoru, dužan da 50 odsto od potrebnih količina kupi od te kompanije.

Istakao je da u ovom trenutku na tržištu ima dovoljno goriva iz NIS-a i uvoza, ali da problem može da nastane u martu kada počinje poljoprivredna sezona i kada se poveća tražnja, posebno za dizelom.

Vlasnica pumpi Avia Jelena Radun navela je da je ove godine do decembra NIS imao jeftinije gorivo od uvoznog, a da od decembra nije konkurentan sa cenama u odnosu na cene naftnih derivata iz uvoza.

„Trenutno na tržištu nema nestašice naftnih derivata, sve zalihe su pune, ponuda je u izobilju jer je uvezena ogromna količina u očekivanju da će NIS zatvoriti pumpe kad potroši sopstvene zalihe“, rekla je Radun.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je problem da se uveze dnevno 6.000 tona dizela kolika je tražnja iako se koriste svi kapaciteti, kamioni, barže i vozovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com