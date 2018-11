Vlast, opozicija i Fiskalni savet Srbije o budžetu za 2019.

BEOGRAD – Skupština Srbije završila je večeras rad, a raspravu o Predlogu budžeta i setu poreskih zakona nastaviće sutra.

Budžetom su predviđeni ukupni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1.269,1 milijardu dinara, što daje predviđeni deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4% BDP-a.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će budžet, ali i set poreskih zakona doprineti podizanju životnog standarda, privrednom rastu i intenzivnijem napretku Srbije.

Tokom rasprave, Mali je odbacio kritike opozicije da je rast BDP-a u Srbiji manji nego u pojedinim zemaljama,a tu tvrdnju “odbranio” projekcijama Evropske komisije.

“Projekcija stope rasta u BiH je 3,0 odsto, u Bugarskoj 3,5 odsto, Hrvatskoj 2,8 odsto, Makedoniji 2,1 odsto, Crnoj Gori 3,9 odsto, Rumuniji 3,6 odsto, Češkoj 3,0 odsto, Estoniji 3,5 odsto”, naveo je Mali.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocenio je danas da je dobro što je deficit mali i što je predloženi budžet za 2019. izbalansiran sa približno jednakim rashodima i prihodima, ali je kritikovao značajnija sredstva za nabavku opreme za vojsku i policiju i za povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru.

On kaže da je vlada trebalo da poveća sredstava u 2019. za kapitalne investicije u infrastrukturu i za zaštitu životne sredine.

Zadovoljan je što je predloženi budžet za 2019. izbalansiran sa približno jednakim rashodima i prihodima.

Mali deficit će, kaže, dovesti do daljeg smanjivanja javnog duga sa sadašnjih oko 54 odsto BDP na približno 51,5 odsto BDP na kraju 2019. godine.

Predloženi budžet za 2019. godinu odlično je planiran u datim okolnostima i važno je da smo počeli da trošimo koliko zarađujemo, ocenio je danas generalni direktor “Srbijagasa” i poslanik Socijalisticke partije Srbije Dušan Bajatović.

„Najzad smo počeli da trošimo koliko zarađujemo, a mana je ranije bila što smo trošili više nego što zarađujemo. Sistemske mere koje će se preduzeti iduće godine govore da je država najveći investitor i ovaj budžet u datim okolnostima odlično je planiran“, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije.

Poslanica PUPS-a Mira Petrović pohvalila je što novi budžet predviđa 7,6 milijardi dinara više za Ministarstvo poljoprivrede i izrazila nadu da će se ministar poljoprivrede i ubuduće zalagati za razvoj sela.

Kaže da je PUPS zadovoljan što je budžet za penzionere za sledeću godinu veći, da su penzije ne samo vraćene na prethodno stanje, već i uvećane.

Podseća da je PUPS bio kritikovan što je podržao tešku političku meru da se penzije smanje, i dodala da su krizna vremena prošla, a da je mera izvukla državu iz bankrota.

„Te mere jesu bile potrebne“, podvukla je Petrović.

Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Zoltan Pek rekao da su stavke u budžetu izbalansirane i realne i finsije su stavljen pod kontrolu.

„Zahvaljujući izbalansiranim merama fiskalne konsolidacije stvoren je fiskalni prostor koji će u 2019. godini biti iskorišćen za povećanje kapitalnih investicija ,ukidanje kriznih mera I povećanje I plata”, rekao je Pek.

Opozicija je kritikovala Predlog budžeta za 2019.godinu, ali i to što poslanici neće imati dovoljno vremena da o njemu govore, jer pored budžeta na dnevnom redu je još oko 60 zakonskih propisa.

Poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić nazvao je danas Predlog budžeta za 2019. godinu parodijom, jer se, između ostalog, povećavaju subvencije za javna preduzeća, dok se, kaže Milojičić, budžet za kulturu smanjuje.

“Vlada SNS želi da nagradi sa 13 odsto svoje partijske direktore, partijske poslušnike koji energično aplaudiraju Aleksandru Vucicću , dok sa druge strane smanjenjem od osam odsto želi da kazni sve one koji ne podržavaju politiku SNS”, rekao je Milojičić.

Poslanik na listi SDS Miroslav Aleksić izjavio je danas da Vlada Srbije nastavlja besmislenu ekonomsku politiku, bez definisanih prioriteta i bez konstatacije realnog stanja u državi.

Aleksić je novinarima u parlamentu rekao da SDS neće glasati za Predlog budžeta za 2019.godinu u kojem, kako kaže, nema starteškog ulaganja i sve se svelo na puko zadovoljavanje birača kroz povećanje zarada.

Kritikujući ekonomsku situaciju u Srbiji, Aleksić je rekao da je 25 odsto građana u riziku od apsolutnog siromaštva, te da Srbija zaostaje za svim zemljama centralne i istočne Evrope kada je reč o rasti BDP-a.

Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović rekao je danas da Predlog budžeta za 2019.godinu najbolje opisuje ocena Fiskalnog saveta Srbije (FS S) da u njemu nema dovoljno efikasnih mera za potrebno ubrzanje privrednog rasta.

Obradović se, kako je rekao novinarima u parlamentu, složio i sa konstatacijom FS S da je budžetski proces narušen, da se krši budžetski kalnedar i da nema završnog računa.

Predsednik SRS Vojislav Šešelj danas je u parlamentu, tokom rasprave o budžetu i pratećim zakonima, zamerio skupštinskoj većini objedinjavanje 62 tačke dnevnog reda, ali je i ponovo izneo optužbe na račun ministra Rasima Ljajića.

Kritikovao je i što je predviđeno da država izdvaja novac za održavanje vile u kojoj i dalje živi bivši predsednik Tomislav Nikolić, dodajući da je organ koji vodi “apsolutno nepotreban”.

Poslanik Liberlano demokratske partije Čedomir Jovanović pitao je šta će Vlada Srbije da uradi sa javnim preduzećima.

“ U stanju ste da dovedete u red javne finansije, da dođete do deficit od 0,5 odsto, da izdvojite 200 milijardi za investicije, a za sve ovo vreme niste pipnuli javna preduzeća”, rekao je Jovanović.

Jovanović je kazao i da nema smisla porediti Srbiju sa rastom država u regionu zbog toga što oni taj posao izgradnje rade u kontinuitetu već 30 godina, a da je Srbija to počela da čini pre četiri godine.

„Ono što smo uradili prve dve godine nakon 5.oktobra je uništeno u periodu od 2004. godine pa praktično do 2014. godine nije postojala ekonomska politika ove države“, ocenio je Jovanović.

Poslanik Nove stranke Zoran Živković rekao je da je budžet slika politike jedne vlasti, a budžetom za narednu godinu je predviđeno povećanje plata policiji i vojsci.

On je kazao da materijalni status njihov jeste loš ali da sumnja da je povećanje plata inicirano brigom vlade za njihovo finansijsko stanje.

„Inicirano je stahom da će ta policija biti potrebna kao jednoj sličnoj vlasti 2000. godine, ali to ni pre 18 godina nije pomoglo jer diktator, kriminal i laž ne mogu da budu odbranjeni policijom ni vojskom. A i u policiji i vojsci je većina časnih ljudi koji to neće da brane“, rekao je Živković.

On je kritikovao i usluge po ugovoru koje su „glavna stvar“ po svim iminstarstvima i za koje je predviđeno u budžetu više od 10 miijardi evra.

(Tanjug)