Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Najveći uticaj na rast cena u grupi proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini imalo je poskupljenje voća od 68,2 odsto i žita od 12,3 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini su u proseku povećane za 10,7 odsto.

U decembru 2025. godine cene te robe u odnosu na isti mesec 2024. godine povećane su za četiri odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita (7,2 odsto) i stoka i živina (pet odsto).

Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2025. godine, u odnosu na prethodni mesec, u proseku su smanjene za 2,2 odsto, a najveći pad cena bio je grupama stoka i živina (2,7 odsto) i žita (2,3 odsto).

(Beta)

