Vođe EU jako brine rast cena nafte, pretnja privredi i opasnost inflacije

Vođe Evropske unije danas vanredno razmatraju kako sprečiti rast cena goriva zbog rata na Bliskom istoku, a mediji upozoravaju da je skok cena nafte "vrh ledenog brega" koji uzrokuje velike nevolje privredi.

Irski dnevnik „Ajriš independent“ nabraja da cena nafte „potresa privredu, izaziva inflaciju i povećava nezaposlednost, a trajanje rata će direktno pogađati ekonomiju“.

Lideri EU na video konferenciji razmatraju i da li posegnuti za strateškim rezervama energenata što su kao mogućnost već naveli ministri finansija Grupe 7 najbogatijih zemalja.

Nemački portal „Jurointelidžens“ (Eurointelligence) upozorava da bi, dok je temeljno važan Ormuski moreuz uz obalu Irama blokiran za dovoz nafte i gasa, takve mere bile kratkog daha.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je s Kipra, prve članice EU koja se našla na udaru iranskih raketa zbog tamošnje britanske vojne baze, poručio da Francuska, zajedno s nekim evropskim partnerima, šalje pomorske snage u Ormuz da bi branile evropske tankere koji nastoje da dovezu naftu i gas.

Briselski portal „Eurobserver“ smatra da „zaprepašćena EU, gurnuta u stranu i razjedinjena, nema odgovor na rat na Bliskom istoku“.

Taj portal piše da je „EU nesposobna da brani evropske interese, nema želje da Vašington i Tel-Aviv označi kao krivce, nemoćna pred grabeži velike sile što je ne samo moralno, već i strateško posrnuće“ EU.

Tri vojno evropske države – Francuska, Velika Britanija i Nemačka su stale u odbranu Kipra, a Makron najavio da će francuski brodovi pružiti pomoć i zemljama Zaliva u odbrani od iranskih raketa i dronova.

Vlade i javnost u EU s velikom pažnjom prate izjave američkog predsednika Donalda Trampa da su odmakli američki vojni udar na iranski režim koji, kako je rekao, „više nema Ratnu mornaricu, komunikacije, niti Ratno vazduhoplovstvo“.

I dok Tramp smatra da su iranske snage potrošile skoro sve rezerve raketa i dronova i obećava da će rat okončati za nekoliko nedelja, analitičari u Evropi tvrde da je iranski režim, iako teško vojno i politički uzdrman, i dalje sposoban da se održi.

Tako se vide i pretnje Teherana da „nema predaje“ i da će rat trajati sve dok SAD i Izrael ne prestanu s napadima na Iran.

Neki ekonomski analitičari samtraju da je „protutnjalo oko ratnog uragana“ i da se cena nafte svakako može održati na oko sto dolara po barelu, ali da je to neodrživo na srednji rok i zato što rat ne može dugo potrajati.

Uz to i jer, kako smatraju, Tramp neće dopustiti da rat traje toliko da trajnije utiče na cenu goriva i akcije na berzi, kao i zato što u SAD u novembru slede poslanički izbori na polovini mandata administracije.

Francuski list „Mond“ smatra da američki predsednik nema jasnu strategiju u ratu, ni za njegovo okončanje i da se „jedino hvali uspesima na vojnom planu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com