VOICE: Promenada i dalje radi ni na nebu ni na zemlji

Iako je 15. novembra Tržnom centru „Promenada“ u Novom Sadu istekla privremena dozvola za rad, on i dalje radi zahvaljujući spornom produžetku probne dozvole koja je – po rečima stručnjaka – u koliziji sa zakonom, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Problem je to što se produžetak kosi sa Članom 157. Zakona o planiranju i izgradnji koji predvidja da probni rad može trajati najduže godinu dana. Jednogodišnji probni rad se upravo dozvoljava da bi se u okviru njega otklonili nedostaci i da bi sve bilo spremno za dobijanje trajne dozvole, navodi VOICE.

U suprotnom, produžavanjem probne dozvole, gubi se smisao zakona, rekao je za VOICE pravni stručnjak Veljko Milić.

„Ako treba da se ugradjuju neki novi sistemi i shodno tome da se menja gradjevinska dozvola, za sve to je zakonom predvidjen period u trajanju od jedne godine. Nije smisao zakona da investitor dobije probnu dozvolu na godinu dana pa da onda čeka poslednji dan da bi menjao projektnu dokumentaciju i na osnovu toga produžavao probnu dozvolu. Ako bi se zakon tako tumačio, to bi značilo da probna dozvola može da se produžava unedogled menjanjem projektne dokumentacije. Onda pada u vodu zakonska odredba da probna dozvola traje najduže godinu dana“, rekao je Milić.

Kako su za VOICE naveli iz „Promenade“, produžetak probne dozvole dobijen je jer je potrebno dodatno vreme za testiranje prečistača podzemnih voda, odnosno, „SCADA sistema za praćenje i kontrolu podzemnih voda“.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je povodom produžetka probne dozvole ranije izjavio da će gradjevinska inspekcija tek odlučiti da li će taj produžetak prihvatiti ili ne.

„To ćemo da vidimo da li će da ceni gradjevinska inspekcija. To ne znači da ćemo mi da prihvatimo to. Oni imaju stav da treba da dobiju dodatna tri meseca za postrojenje. Možda je to opravdano, možda nije“, rekao je Vučević prošle nedelje, nakon što je 15. novembra istekla probna dozvola za rad.

Iz „Promenade“ su naveli da je Komisija IBS Instituta za tehnički pregled utvrdila da je „pre izdavanja konačne upotrebne dozvole, neophodno ispitati izmenjene sisteme, odnosno nove sisteme koji su implemenirani u skladu sa Izmenjenom gradjevinskom dozvolom“.

Direktor „Promenade“ Boris Stevović je prošle nedelje, na godišnjicu rada „Promenade“, rekao da SCADA sistem rešava problem podzemnih voda ispod ovog tržnog centra.

„Takav sistem nam omogućava da imamo jako precizna merenja koja nam nedvosmisleno pokazuju kako je ukupna količina vode koju procesiramo i nakon toga ispuštamo u javnu kanalizacionu mrežu pet do šest puta manja od maksimuma koji je dozvoljen. Iz tog razloga, možemo sa sigurnošću reći da ne postoji nikakvo značajno opterećenje kada je u pitanju kanalizaciona mreža“, rekao je tada Stevović.

Dodao je da je investitor kompanija NEPI Rockcastle realizovala i izradu elaborata koji su zahtevani od nadležnih institucija i da su oni potvrdili da ne postoji negativan uticaj na izvorište vode Štrand, na sam objekat „Promenade“ i na okolne objekte.

(Beta)