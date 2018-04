Vojvodina dobija autoput u obliku ćiriličnog slova P

SREMSKI KARLOVCI – U Vojvodini će se uskoro graditi brze saobraćajnice u obliku ćiriličnog slova P, a to su Ruma – Novi Sad, zatim od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Beograda, najavio je danas državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Imre Kern.

„Ovih dana započinjemo važne projekte za izgradnju brzih saobraćajnica (sa po dve trake) za tzv. vovođansko P“, rekao je Kern novinarima u Sremskim Karlovcima, gde je započeta rekonstrukcija puta Sremski Karlovci – Banstol.

(Tanjug)