Vojvodjanska banka odobrava stambene kredite bez troškova obrade zahteva

Vojvodjanska banka je danas najavila da će klijenti koji do 31. maja ove godine podnesu zahtev za stambeni kredit biti oslobodjeni troška obrade kreditnog zahteva.

„Ukidanje troška za obradu zahteva za stambeni kredit donosi uštedu i do nekoliko stotina evra, a kako su budući vlasnici nepokretnosti već izloženi brojnim pratećim troškovima poput osiguranja imovine, upisa hipoteke i pribavljanja drugih neophodnih dokumenata, nova ponuda predstavlja značajno olakšanje za njihov budžet“, navodi se u saopštenju banke.

Krediti se odobravaju u iznosu do 200.000 evra sa rokom otplate do 30 godina i kamatnom stopom od 2,95 odsto, plus šestomesečno euribor, tako da je efektivna kamatna stopa 2,91 odsto.

Pravo na pozajmicu za kupovinu stana imaju svi gradjani Srbije sa mesečnim primanjima iznad 200 evra, kao i strani državljani koji žive i rade u Srbiji a koji primaju platu na račun u Vojvodjanskoj banci.

Ta banka klijentima daje predodobrenje i pre pronalaženja konkretne nekretnine, tako da mogu da saznaju kojom sumom za kupovinu stana raspolažu, odnosno, koji iznos kredita će im biti odobren.

Krediti sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i bez životnog osiguranja

Vojvodjanska banka je pripremila i specijalnu ponudu za refinansiranje kredita – bez naknade za obradu zahteva sa kamatnom stopom već od 2,8 odsto, plus šestomesečni euribor, pa je efektivna kamatna stopa 2,76 odsto.

