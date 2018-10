Volstrit u strahu od rastućih kamata, dolar ojačao

LONDON/NJUJORK – Evropske berze danas beleže različite rezultate, a Volstrit je u padu zbog straha od rastućih kamatnih stopa.

Nemački indeks DAKS je u popodnevnim časovima pao za 0,3 odsto, britanski FTSE 100 za 0,1 odsto, dok je francuski KAK 40 ojačao za 0,1 odsto, prenosi agencija AP.

Na Volstritu, širi indeks S&P 500 je pao za 17 poena ili 0,6 odsto na 2.791 poen, industrijski Dau DŽons za 178 poena ili 0,7 odsto na 25.528 poena, a tehnološki Nasdak za 59 poena ili 0,8 odsto na 7.583 poena.

Američka Uprava federalnih rezervi (Fed) je za dalje povećanje kamatnih stopa u SAD, sudeći prema zapisniku sa septembarskog zasedanja te institucije.

To znači da bi u decembru moglo doći do novog povećanja, a u narednoj godini i do daljeg podizanja kamata, uprkos kritikama američkog predsednika Donalda Trampa na račun takve Fedove politike.

Dolar je danas ojačao na 112,52 jena sa jučerašnjih 112,49 jena, a evro je pao na 1,1490 dolara sa 1,1507 dolara.

U Aziji, japanski indeks Nikei je pao za 0,8 odsto, a južnokorejski Kospi za 0,9 odsto.

(Tanjug)