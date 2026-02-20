Vozači kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana i dalje imaju problem boravka u zemljama Šengen zone

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je u petak da još nisu dobili zvaničan poziv Evropske komisije (EK) o nastavku razgovora o rešavanju problema ograničenog boravka vozača kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana u zemljama Šengenskog sporazuma na 90 dana u periodu od 180 dana.

Mandić je rekao za Betu da su ih iz EK uputili na ambasade 29 zemalja Šengen prostora da taj problem reše tako što će od ambasada, za vozače tražiti radnu ili boravišnu dozvolu.

„Uputili smo zahtev, a odgovorili su nam samo iz dve ambasade. Takvo rešenje nije moguće jer za radnu vizu je potrebno da profesionalni vozači kamiona za prevoz tereta rade u firmama tih zemalja, a za boravišnu da žive u njima, a mi to nećemo“, rekao je Mandić.

Dodao je da u viznoj strategiji koju zbog tog problema menja EK, piše da ima potrebe da vozači duže od 90 dana u periodu od šest meseci borave u tim zemljama, ali da u EU nisu smislili kako to realizovati.

Mandić je rekao da novih blokada teretnih graničnih prelaza neće biti dok se ne održi sledeći sastanak sa predstavnicima EK.

Istakao je da se i dalje hapse vozači koji prekorače dozvoljenu dužinu boravka od 90 dana u periodu od 180 dana i da zbog toga mnogi vozači odbijaju da voze robu u te zemlje.

Naveo je da bi uvođenje trajne vize za vozače, ako bi to prihvatila EK, bilo prihvatljivo rešenje dok postoji dokaz da su oni zaposleni u određenoj firmi koja je za vozača zatražila tu vizu.

EU je u oktobru prošle godine uvela automatizovanu, digitalnu registraciju ulazaka i izlazaka profesionalnih vozača kamiona u zemlje Šengen sporazuma, čime je pooštrena kontrola, te ko prekorači hapse ga i deportuju, a kamioni sa robom ostaju neobezbeđeni.

Probni period za taj sistem kontrole (EES) traje do 10. aprila, a u transportnim firmama očekuju da će se od tada strogo primenjivati i da više neće biti mogunosti da se neko „izvuče“ od deportacije ako je prekoračio taj period.

Ranije je boravak kontrolisan preko pečata u pasošima, a stroža kontrola preko EES je uvedena kako bi se sprečio nezakonit ulazak migranata u zemlje Šengena.

Vozači Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore blokirali su granične prelaze krajem januara na četiri dana, nakon čega su počeli pregovori sa EU, ali je ona, kažu u transportnim firmama, sve predloge vozača odbacila kao „kreativne“, a svoj nema.

