VuÄŤiÄ‡: PotroĹˇili oko sedam odsto rezervi gasa

OSLO – Ovu zimu ćemo da prezimimo uz probleme sa kojima se drĹľava suoÄŤava finansijski, jer je drĹľava primila najveći teret, ali ćemo proći dobro, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar VuÄŤić.

On je sinoć u razgovoru za Pink iz Osla za istakao da je do sada iz rezervi potrošeno oko sedam odsto i da ima još dovoljno gasa za zimu, rezervi iz hidrokapaciteta i uglja, te najavio dalji pad cene nafte i naftnih derivata.

Vučić je povodom posete Norveškoj, tokom koje je energetika bila najvažnija tema, istakao da je to tema svih tema, i to ne samo ove već svih narednih zima i leta.

Najavio je da danas ide u Trondhajm da vidi najmodernija postrojenja vezana za obnovljive izvore energije.

„Imamo još četiri meseca i tri dana. Nije malo, ali počeo sam da brojim od 180 i nešto danas. Dosta je prošlo. Protrošili smo do sada oko 42 miliona kubnih metara gasa iz rezervi, što je negde oko sedam odsto naših rezervi. Imamo jsos dosta gasa, relativno dobro stanje i u hidrokapacitetima je sačuvamo, i nestso uglja 1,300 milion tona“, objasnio je on.

Vučić je istakao da do sada nije bilo nikakvih problema.

Najavio je da će cena nafte ići dodatno značajno na dole i to već sledećeg petka, što će pomoći u zaustavljanju inflacije.

Na kritike da inflacija jede povećanje plata, kazao je „pokažite mi zemlju u kojoj plate i primanja prate inflaciju, svuda je plate pojela inflacija, eto i u Nemačkoj“.

„Mi smo uspeli zahvaljujući dobrom stanju finansija i odgovornom ponašanju građanja da dobro prođemo. Zadovoljan sam što će penzioneri dobiti povećanje, jer su nam oni u teškom vremenu najviše pomogli. Zaslužni što su prihvatili teške reforme i obezbedili bolju budućnost za našu decu“, rekao je on.

(Tanjug)

