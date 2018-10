Vučić: Cilj je da u dualno obrazovanje uključimo 30.000 ili 40.000 učenika

Presednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je oko 4.500 učenika uključeno u sistem dualnog obrazovanja, a da je clj da taj broj bude povećan na 30.000 ili 40.000 djaka.

Vučić je sa predsednikom Austrije Aleksanderom Van der Belenom prisustvovao potpisivanju ugovora predstavnika sedam austrijskih logističko – špediterskih kompanija koje posluju u Srbiji sa Saobraćajno tehničkom školom u Zemunu.

Na osnovu tog ugovora koji je potpisan u carinskoj ispostavi – Terminal Beograd 30 učenika obrazovaće se za tehničare i šeditere u kompanijama Gebruder Weiss, Cargo partners, Lagermax, Schenker, Kuhne und Nagel, Quehenberger i DM.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da su ugovori o dulanom obrazovanju „kruna i temelj čvrste saradnje izmedju škola i kompanija“.

„Puno je uradjeno po pitanju dualnog obrazovanja, kako bi omogućili mladima da stiču svoje veštine tamo gde je to potrebno, gde će im biti preneti najsavremenija tehnička dostignuća i veštine“, kazao je Čadež.

Potpredsednik Privredne komore Austrije Rihard Šenc ocenio je da u Srbiji i dalje nedostaje kvalifikovana radna snaga.

On je dodao da Austrija ima dobro iskustvo u dualnom obrazovanju. „Dobri ekonomski odnosi dve zemlje su podstakli preduzeća iz Austrije da otvore svoje poslovne jedinice u Srbiji i tu žele dugoročno da ostanu“, rekao je Šenc i dodao da je veoma dobro to što je Srbija započela reformu svog obrazovnog sistema što je osnova za dalji razvoj.



Predstavnik kompanije Gebrüder Weiss Dragan Simović, rekao je da ta kompanija u dualnom sistemu u Austriji učestvuje već 80 godina i da je do sada prošlo više od 5.000 djaka.

„Imamo trenutno 233 učenika koji se usavršavaju na 30 lokacija širom sveta“, kazao je Simović.



Podrška Austrije razvoju dualnog stručnog obrazovanja u Srbiji realizuje se kroz projekat „DualVET“ koji sprovode Privredna komora Srbije i Privredna komora Austrije uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA), od oktobra 2017. godine.

Taj projekat je vredan 1.800.000 evra, a proizišao je iz Memoranduma o saradnji koji je u februaru 2016.godine potpisan izmedju Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja s jedne strane i Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i spoljne poslove Austrije i Privredna komora Austrije, s druge strane.

