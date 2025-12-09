Vučič: Postoje tri opcije za NIS, 15. januar krajnji rok za rešenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su moguće tri opcije za rešenje situcije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama.

„Mogućnost broj jedan je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili povuku sankcije protiv ruskih firmi, što nije verovatno. Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj tri, a ja se nadam da se to neće desiti, da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana, odnosno 15. januar je rok“, rekao je Vučića u Beogradu na panel diskusiji „Konkurentnost Evrope u podeljenom geopolitičkom pejzažu“ u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

Istakao je da svi moraju da shvate da je 15. januar krajnji rok, i da nema produženja, kao i da se ne sme ugroziti snabdevanje gorivom za građane i privredu Srbije.

„Suočavamo se i sa sekundarnim sankcijama. Svako jutro kada ustanem odmah prvo gledam da li ima nekih novosti o sekundarnim sankcijama protiv naših banaka i komercijalnih banaka. Monetarni i fiskalni sistem u Srbiji je najbolji u regionu. Mi smo jedini koji imamo investicioni rejting u regionu, na korak smo da ga dobijemo i od Mudiza i Fiča. Sada je sve ugroženo zbog situacije sa NIS-om“, kazao je Vučić.

Kako je istakao, Srbija neće nacionalizovati NIS ako intervencija Srbije bude poslednja opcija za dalje poslovanje te kompanije, već će platiti ruski udeo

„Meni su prijatelji iz sveta govorili da sam Srbiju doveo u tešku poziciju zato što nismo uveli sankcije Rusiji. Oni razumeju da imamo različite probleme, ali da na kraju moramo da se uskladimo u potpunosti sa zahtevima. Ja sam siguran da Rusi razumeju sve veoma dobro, i da ako ne budu povučene sankcije da će morati da prodaju kompaniju“, rekao je Vučić.

Dodao je da ne može da zamisli situaciju da u Srbiji budu prazne benzinske pumpe.

Vučić je rekao da još čeka vesti iz Moskve po pitanju gasnog aranžmana i da je Srbija spremna da diverzifikuje izvore energenata.

„Ja sam racionalna i pragmatična osoba, iako ponekada pokažem više emocija. Ali više nema racionalnosti u međunarodnoj politici. Ja mogu da predvidim mnoge stvari, ali mnoge više ne mogu da pretpostavim. Ne mogu da predvidim kako će se završiti pitanje energetske situacije u Srbiji, jer niko više ne želi da sasluša drugu stranu“, kazao je on.

Najavio je da će ove sedmice u Nišu biti ovorene dve fabrike inostranih kompanija, iz Italije i Austrije.

(Beta)

