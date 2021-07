Vucic: Velika je borba za novac, SRB da osigura svoje resurse

VELIKA PLANA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da u svetu vlada velika borba za novac, jer bogati žele da ostanu bogati, ali ne mogu više da doprinose i proizvode kao ranije i da je zato za Srbiju važno da obezbedi energetsku bezbednost kao i da osigura sopstvene resurse.

Vučić je u Velikoj Plani na pitanje da li kompresorska stanica koja se gradi znači da ćemo imati kvalitetniji gas i povoljniju cenu gasa, rekao da ne može reći da će cena biti povoljnija.

„Sve cene idu u nebo, bakar je skočio na 10.000 dolara po toni. Pogledajte kako raste čena čelika. Jedan razlog je korona, jer ljudi nisu trošili, pa sada skaču cene. Drugi razlog je pokušaj zaustavljanja tržišta, odnosno mera za zaustavljanje kineske, ruske i svake druge konkurencije sa istoka, što se izjalovilo, jer tržište uvek pronađe krivinu“, objasnio je on.

Vučić je kazao da je veoma uplašen zbog karbon taksi, jer će one izazvati haos u svetu.

Ocenio je da se ta taksa uvodi zbog Kineza, a sve pod vidom zaštite životne sredine.

Na to će, upozorava, Kinezi uvesti tri puta gore mere protiv njih, a usled toga „nagrabusićemo smo svi mi ostali“.

„Nadam se da ćemo imati dovoljno snage da sve prevaziđemo. Zbog toga je važna energetska bezbednost, da se mi osiguramo. Srećan sam što imamo zlata, bakra, čelika, toplo i hladno valjanog lima, što smo obezbeđeni hranom, ali moramo sve te resurse da osiguramo“, poručio je on.

Vučić je objasnio da se cena gasa formira na svetskom tržištu, ali i da imamo više od 100 dolara jeftinij gas nego što je na tržištu i to zahvaljujući dogovoru sa ruskom stranom.

Što se tice kvaliteta gasa, ovo je, prema njegovim rečima, najkvalitetniji – 97 odsto metana.

„Čekajte za godinu dana kada nam uvedu takse i na metan, pa nam zabrane da jedemo kravlje meso, jer su preživari. Nagledaćemo se cirkusa svakojakog, jer je velika borba za novac. Bogati žele da ostanu bogati, ali ne mogu da doprinesu i proizvode kao ranije. Pre 20 godina Evropa je imala 20 odsto udela u svetskoj proizvodnji, a sada je to 10 odsto i biće za par godina na sedam procenata. To su ogromne promene, a svi se prave da se ništa ne menja“, rekao je on.

S tim u vezi je konstatovao da se tako i kod nas ne uviđaju promene, odnosno ne želimo da vidimo šta se sve izgradilo i uvek tražimo više.

„Sada kada budemo uradili put Velika Plana – Žabari onda ćemo tražiti novi put duž magistrale prema Lapovu. To je negde prirodno i normalno“, primetio je.

Vučić je kazao da ćemo se sa mnogo problema suočavati, ali da ćemo zahvaljujući ovom projektu imati veoma čist kvalitetan gas i da „nema zime za nas“.

„Osim što Srbijagas mora da radi tačnije i preciznije, a generalni direktor veću brigu da vodi o ljudima. Ljudi čekaju na gas i u Valjevu, Vranju, Kovačici, Surčinu, to su stvari gde kasnimo“, upozorio je Vučić.

Istakao je da mora da se pokaže da smo u stanju kada obećamo nešto to da uradimo na vreme i na najbolji način.

„Verujem da će se generacije koje dolaze ponositi onim što smo uradili za kratko vreme“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

