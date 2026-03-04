Yettel: Dodatni besplatni internet za korisnike na Bliskom istoku

Korisnicima koji se trenutno nalaze u zemljama Bliskog istoka, Izraelu, Jordanu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Yettel u narednih sedam dana omogućava besplatnu aktivaciju tri roming dodatka Svet 3GB 15.

dana.

Na taj način, kako je saopštila kompanija, korisnici dobijaju ukupno 9 GB roming saobraćaja, bez dodatne naknade.

Ova mogućnost, kako je navedeno, dostupna je svim korisnicima, bez obzira na to da li su fizička ili pravna lica.

Dodatak se aktivira putem Yettel aplikacije ili besplatnim pozivom USSD koda *137*3#, a detaljne informacije biće prosleđene i putem SMS-a.

„Na ovaj način naši korisnici ostaće dostupni, informisani i povezani sa svojim najbližima u zahtevnim situacijama, uz pouzdanu i sigurnu podršku. Yettel nastavlja da prati situaciju i pruža podršku tamo gde je najpotrebnija“, navela je ta kompanija.

(Beta)

