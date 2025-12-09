Yettel otvorio izložbu Uspomene iz budućnosti – 5G za generacije koje dolaze

Kompanija Yettel otvorila je danas, u tržnom centru „Galerija“ u Beogradu, izložbu dečjih radova „Uspomene iz budućnosti“, a povodom lansiranja 5G mreže u Srbiji.

Na radovima su prikazane ideje dece o tome kako će izgledati telefoni u budućnosti, a najkreativniji predlozi deo su i marketinške Yettel 5G kampanje.

Postavku upotpunjuju i stari modeli mobilnih telefona i priče njihovih vlasnika.

Direktora Sektora marketinga za fizička lica i digitalizaciju Yettela Aleksandra Mišić Dodić podsetila je da je ta kompanija pustila mobilni signal u Srbiji pre više od 30 godina, a sada je tu 5G.

„Ne radi se samo o tehnološkom napretku, već razvoju privrede, društva i očekivanjima korisnika. Mreža je jedan od osnovnih razloga zašto korisnici biraju Yettel, naš cilj je da ona ostane pouzdana i stabilna. 5G je temelj na kojem gradimo budućnost, za nas, ali pre svega za one koji dolaze“, istakla je ona.

Izložba će biti otvorena do 15. januara 2026. godine, svakog dana, od 10 do 22 časa.

Podseća se da je Yettel 5G mreža dostupna u svim većim gradovima i turističkim destinacijama u Srbiji, a detaljna mapa pokrivenosti može se pronaći na: https://www.yettel.rs/sr/o-yettelu/o-nama/yettel-mreza/mapa-pokrivenosti/.

(Beta)

