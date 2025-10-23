Za gradnju hotela u Beogradu na vodi dozvola data kad su radovi bili u toku

Preduzeće „Beograd na vodi“ dobilo je građevinsku dozvolu i podnelo prijavu radova za hotel od četiri zvezdice u oktobru, iako su radovi uveliko u toku, piše danas Nova ekonomija.

Po zakonu, građevinska dozvola neophodna je pre početka izgradnje.

Planirano je da Hotel BW 29 ima ukupnu bruto izgrađenu površinu 18.361,45 kvadratnih metara, vidi se u rešenju kojim se odobrava gradnja.

Građevinska dozvola izdata je 14. oktobra, a prijava radova podneta u sredu, 22. oktobra. Međutim, radovi uveliko traju, još od maja ove godine.

Kako se vidi u građevinskoj dozvoli, predračunska vrednost radova je 3.100.500.000 dinara, ili 26,5 miliona evra.

Investitor, kompanija „Beograd na vodi“, obavezuje se da na ime doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta uplati oko 639 miliona dinara, odnosno 5,45 miliona evra.

Vlada Srbije nedavno je usvojila izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene za projekat „Beograd na vodi“, pa on sada obuhvata 330 hektara u beogradskim opštinama Savski venac, Novi Beograd i Čukarica.

To znači da je u prostorni plan zvanično ušao prostor Beogradskog sajma, park Terazijska terasa, ali i Čukarički rukavac i koridor Topčiderske reke, kao i deo prostora na levoj obali Save na Novom Beogradu, navela je Nova ekonnomija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com