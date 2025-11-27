Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti više nego što je planirano predloženim budžetom za 2026. godinu, piše sajt Nedeljnik.

Amandmanom koji je danas podnela poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu predviđena su izdvajanja dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku finansijske imovine.

Kao razlog za to izdvajanje u obrazloženju se navodi „obezbeđivanje energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje“.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u utorak uveče da će vlast da podnese amandman na Predlog zakona o budžetu koji otvara mogućnost da Srbija preuzme vlasništvo nad Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Amandmanom se menja član 8. Predloga zakona o budžetu, konkretno u razdelu Ministarstva finansija.

Na ekonomskoj klasifikaciji 621, koja se odnosi na „Nabavku domaće finansijske imovine“, prvobitno je bio planiran iznos od 600 miliona dinara. Predloženom izmenom, ta stavka se uvećava na 164,6 milijardi dinara.

U obrazloženju stoji da se on predlaže „iz razloga što je u cilju nabavke finansijske imovine radi obezbeđenja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje potrebno predvideti nabavku finansijske imovine do iznosa od 164 milijarde dinara“.

Ekonomska klasifikacija 621- Nabavka domaće finansijske imovine, u budžetskom sistemu se koristi kada država kupuje akcije, udele u preduzećima ili dokapitalizuje javna preduzeća i finansijske institucije.

Kako bi se finansirao ovaj izdatak, predviđeno je povećanje javnog duga, odnosno zaduživanja države u 2026. godini za ukupno 212 milijardi dinara u odnosu na originalni predlog Vlade, piše Nedeljnik.

Struktura zaduživanja planirana je tako da se planirana primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (krediti komercijalnih i multilateralnih institucija) povećavaju sa 380 milijardi na 500 milijardi dinara (povećanje od 120 milijardi).

Takođe, planirana primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom tržištu povećavaju se sa 260 milijardi na 352 milijarde dinara (povećanje od 92 milijarde).

Računica u amandmanu pokazuje da će se od 212 milijardi dinara novog duga, 164 milijarde iskoristiti za nabavku finansijske imovine (energetska stabilnost), dok će se preostalih 48 milijardi iskoristiti kako bi se smanjilo trošenje gotovine sa računa budžeta.

Ruske kompanije Gasprom Njeft i PJSC Intelligence poseduju 56.15 odsto kapitala NIS-a.

Neformalne procene vrednosti celokupne kompanije kreću se oko tri milijarde evra pa naviše, što bi značilo da bi za isplatu ruskog udela, pored amandmanom planiranih 1,4 milijarde evra bilo potrebno još novca.

Država ima i druge izvore iz kojih može da „dopuni“ sumu planiranu amandmanom, a između ostalih i iz sopstvenih depozita kod Narodne banke Srbije, koji vrede barem četiri milijarde evra, naveo je Nedeljnik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com