Za projekte nerazvijenih opština u Srbiji 245 miliona dinara iz državnog budžeta

Predsednici 38 izrazito nerazvijenih opština u Srbiji potpisali su danas u Nišu ugovore o realizaciji projekata za koje će iz državnog budžeta biti izdvojeno ukupno 245 miliona dinara.

Projekti su odobreni u okviru Programa podrške unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština u Srbiji.

Ministar bez portfelja zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opštin Srbije Novica Tončev rekao je da su opštine konkurisale projektima iz najrazličitijih oblasti poput prosvete, zdravstva i socijale.

„Stiglo je mnogo projekata, a njihova ukupna vrednost je 1,1 milijarde, s tim što su opštine zatražile od Vlade Srbije 680 miliona dinara, a ponudile su iz sopstvenih sredstava 480 miliona“, izjavio je Tončev na potpisivanju ugovora u Oficirskom domu.

On je podsetio da je ovo treća godina kako nerazvijene opštine dobijaju novac iz državnog budžeta za realizaciju projekata.

„Projekti su izbodovani i oni koji nisu sada dobili novac, dobiće ih nakon rebalansa budžeta. Imamo obećanja ministra finansija, predsednice Vlade i predsednika Srbije da će iznos namenjen nerazvijenim opštinama biti uvećan rebalansom“, rekao je Tončev.

Na skupu je bilo reči i o problemima sa kojima se suočavaju 44 opštine koje spadaju u red najnerazvijenijih u Srbiji.

Kao probleme prisutni su naveli male zarade i dnevnice zaposlenih u opštinskim upravama, probleme sa tužbama zbog zauzeća zemljišta za izgradnju puteva i neravnopravan položaj dece u nerazvijenim opštinama u odnosu na decu u Beogradu.

Tončev je istakao da je na sednici Vlade Srbije tražio da se za sve učenike u Srbiji obezbede besplatni učenici, kao što su odobreni osnovcima i srednjoškolcima u Beogradu.

„Ukoliko je trebalo da se dele besplatni udžbenici trebalo je da se krene od najsiromašnijih, pa do najbogatijih. Gradonačelnik Beograda podelu udžbenika pravda time da je za to novac obezbeđen u budžetu grada Beograda, ali taj budžet se delom puni iz privrede u ostatku zemlje“, rekao je on.

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski rekla je na skupu da je „mnogo anomalija“ koje i u Gradu Nišu primećuju, počev od toga da je potrebno da se omogući gradovima i većim administrativnim centrima da izdvajaju novac iz budžeta za troškove prevoza srednjoškolaca iz nerazvijenih opština.

Sotirovski je kazala da je neophodno pomoći roditeljima plaćanjem polovine iznosa mesečnih kartica, jer su mesečni troškovi prevoza veliki izdatak.

Na skupu je rečeno i da su opštine u protekle dve godine realizovale projekte koji su im odobreni i da nije bilo slučajeva da su opštine morale da vraćaju dobijeni novac.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.