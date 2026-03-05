Zaustavljena proizvodnja u naftnom polju u iračkom Kurdistanu posle napada dronom

Napad dronom na naftno polje kojim upravlja američka firma HKN Enerdži u iračkom Kurdistanu je izazvao požar i zaustavljanje proizvodnje, rekli su bezbednosni izvori i inženjer sa tog naftnog polja.

Naftno polje Sarsang proizvodi oko 30.000 barela nafte dnevno, a njime upravlja HKN Enerdži koji ima udeo od 62 odsto. HKN je privatna američka naftna i gasna kompanija u vlasništvu Hilvud Enerdžija, deo Hilvud grupe koju je osnovao Ros Pero Mlađi.

Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad, ali kurdski zvaničnici su optužili iračke milicije povezane sa Iranom za taj napad.

Ako je to tačno, taj napad bi značio da su milicije povezane sa Iranom koje su obećale da će uzvratiti zbog ubistva iranskog vrhovnog vođe, proširile svoje ciljeve sa američkih vojnih baza u iračkom Kurdistanu na američke energetske interese, prenosi Rojters.

Proizvodnja na tom naftnom polju je zaustavljena iz predostrožnosti posle ekspozije u jednoj jedinici, rekao je inženjer sa tog naftnog polja Rojtersu.

Regionalne vlasti Kurdistana potvrdile su da se dogodio napad i rekle da su ga izvela dva drona.

Neke energetske kompanije koje rade u iračkom Kurdisstanu zaustavile su proizvodnju nafte i gasa na svojim poljima iz predostrožnosti kada su SAD i Izrael pokrenule udare na susedni Iran pre šest dana.

(Beta)

