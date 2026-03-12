Završen Drugi susret međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 u Beogradu

Obilaskom radova na gradilištu Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd delegata Drugog susreta međunarodnih učesnika te izložbe završen je trodnevni skup na kojem su predstavnici 138 zemalja upoznati sa narednim planovima razvoja Ekspo kompleksa, programskim konceptom izložbe i ključnim logističkim i organizacionim koracima koji će odrediti narednu fazu priprema, saopštila je danas Vlada Srbije.

U Beogradu je od 10. marta boravilo oko 500 delegata vodećih svetskih ekonomija, a potpisano je još 13 ugovora o učešću na Ekspu naredne godine, pored već prijavljenih 138 zemalja, čime je potvrđeno da je Srbija rekorder po broju prijavljenih država za specijalizovane izložbe.

Ceremoniju otvaranja Drugog susreta međunarodnih učesnika Ekspa, aktivnosti delegata i mini-konferencije za medije pratilo je 57 medijskih kuća iz zemlje i inostranstva, uz prisustvo oko 170 novinara, snimatelja i foto-reportera.

Tokom prva dva dana rada tog skupa učestvovali su ministri, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport, a cilj tih razgovora bio je da sa organizatorima definišu naredne korake učešća svojih zemalja na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, čija je tema „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana od 15. maja do 15. avgusta iduće godine.

(Beta)

