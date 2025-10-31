Završeni razgovori Beograda s MMF, monetarna politika adekvatna

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) zaključila je da je, zahvaljujući obezbeđenoj makroekonomskoj otpornosti, privreda Srbije dobro pozicionirana za ponovno ubrzanje rasta kada privremeni šokovi prođu, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

„Rizike iz eksternog i domaćeg okruženja ublažavaju značajne fiskalne i eksterne rezerve, uključujući visoke devizne rezerve i depozite države, otporan bankarski sektor i umeren javni dug“, navela je NBS, nakon što je u četvrtak završeno drugo razmatranje u okviru Instrumenta za koordinaciju politika, koji treba da odobri Izvršni odbor MMF-a.

Privredni rast je ove godine, posle prošlogodišnjih 3,9 odsto, usporio pod uticajem globalnih trgovinskih tenzija, protesta, političke neizvesnosti i sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Slabija poljoprivredna sezona ponovo je uticala na rast cena hrane, ali je inflacija u septembru spuštena na 2,9 odsto međugodišnje, zahvaljujući i privremenom ograničenju trgovačkih marži na osnovne životne namirnice i proizvode od značaja za domaćinstva.

Dodaje se da je bankarski sektor stabilan i otporan, devizne rezerve su visoke, a javni dug je nizak.

U narednom periodu očekuje se nastavak oprezne monetarne politike.

Takođe, kako je navedeno, očekuje se privremeno širenje deficita platnog bilansa, vođenog uvozom za potrebe značajnijih infrastrukturnih projekata, ali će devizne rezerve ostati očuvane na visokom nivou.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabać rekla je da očekuje da i na kraju ove godine, kao i sledeće godine, inflacija ostane unutar ciljanog koridora od tri, plus-minus jedan i po odsto.

