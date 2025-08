Završetak brze saobraćajnice Slepčević – Badovinci do juna sledeće godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević – Badovinci, čija je gradnja počela krajem 2023. godine, a koja treba da bude završena do juna sledeće godine.

„Kad se završi put Kuzmin-Sremska Rača u martu-aprilu, 19 kilometara i ovde 15,3 kilometara, to je skoro 35 kilometara, da otvorimo između marta i juna sledeće godine“, kazao je Vučić prilikom obilaska.

On je istakao da će na taj način cela Mačva i Podrinje biti premreženi brzim saobraćajnicama i auto-putevima.

Vučić je rekao da će kompanija Azvirt, koja je izvođač radova, uskoro preći da radi na deonici saobraćajnice Bački breg-Sombor-Vrbas.

Brza saobraćajnica Slepčević – Badovinci biće duga 15,3 kilometara, a kao krak brze saobraćajnice Šabac-Loznica predstavlja još jednu vezu sa Republikom Srpskom.

Saobraćajnica, u okviru koje je predviđena gradnja pet mostova, projektovana je kao put sa po dve trake u svakom smeru, na kojem će vozila moći da se kreću brzinom do 100 kilometara na sat.

Direktor Koridora Srbija Aleksandar Antić kazao je da je do sada asfaltirano 70 odsto puta, odnosno 11 kilometara prvog i drugog sloja asfalta u punom profilu, a završeni su i radovi na izradi svih pet mostova.

On očekuje da će svi glavni radovi na saobraćajnici biti završeni do kraje godine, ali će se na molbu meštana dodatno raditi nadvožnjaci koji treba da omoguće prelaz poljoprivredne mehanizacije bez dodira sa glavnim putem, zbog čega se potpuni završetak očekuje do sredine naredne godine.

Brza saobraćajnica Slepčević- Badovinci povezaće brzu saobraćajnicu Šabac- Loznica sa graničnim prelazom Badovinci ka Republici Srpskoj, odnosno sa graničnim prelazom Pavlovića most sa Bosnom i Hercegovinom, čime će se omogućiti još jedna veza sa Republikom Srpskom, pored veze koja postoji preko brze saobraćajnice Šabac – Loznica sa graničnim prelazima Trbušnica sa Republikom Srpskom i Šepak sa Bosnom i Hercegovinom.

U obilasku radova su bili i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, kao i gradonačelnici Šapca Aleksandar Pajić i Loznice Dragana Lukić.

(Beta)

