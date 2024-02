Zbog protesta poljoprivrednika traži se ostavka resornog komesara EU

Predstavnici i vlasti i opozicije u Poljskoj su danas pozvali evropskog komesara za poljoprivredu Januša Vojćehovskog da podnese ostavku zbog protesta poljoprivrednika i u toj zemlji i širom Evrope.

Lider opozicione poljske stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski koji je pre tri godine postavio Vojćehovskog na mesto evrokomesara, rekao je da on „mora da završi svoju misiju… imajući u vidu njegove veoma nesrećne izjave“ i optužio EU za „ludilo u poljoprivrednoj politici“.

Kačinjski je rekao da se „ne zna da li je to neko ideološko ludilo kakvo je uništavalo Evropu i dovodilo do genocida, ili su to neki interesi“.

Apel Vojćehovskom da podnese ostavku uputio je i Vladislav Košnjak-Kamiš, vicepremijer u novoj proevropskoj vladi Poljske, rekavši da su protesti poljoprivrednika u celoj Evropi „ozbiljna stvar“.

„Postoji čovek u Evropi koji je uspeo da ujedini sve evropske poljoprivrednike protiv reforme koju je predložio. To je Januš Vojćehovski. Neka podnese ostavku“, kazao je danas u parlamentu Košnjak-Kamiš, lider Poljske demohrišćanske stranke koja ima tradicionalnu bazu birača na poljskom selu.

Košnjak-Kamiš je ukazao da je Vojćehovskog na funkciju postavila doskorašnja vlast Kačinjskog i citirao raniju izjavu evrokomesara o reformi poljoprivredne politike u okviru zelenih ciljeva EU, protiv koje sada demonstrira opozicija.

Vojćehovski je februara 2021. godine objavio „tvit“ o tome da „kada je u pitanju poljoprivreda, ne sledim ja EU, nego ona sledi mene. Zelena reforma zajedničke poljoprivredne politike nastala je u Varšavi i prvo se nazivala poljoprivredni program Prava i pravde. Reforma je sto odsto identična i veoma je dobra za poljske poljoprivrednike“, citirao je Košnjak-Kamiš.

Poljski poljoprivrednici su danas ponovo izašli na drumove na oko 250 lokacija širom Poljske i sporom vožnjom traktora otežavaju saobraćaj, a blokirali su i sve granične prelaze sa Ukrajinom.

Njihov protest je podržala nova, proevropska poljska vlada premijera Donalda Tuska.

Poljoprivrednici, koji su prethodni put protestovali 24. januara i najavili povremene blokade do 10. marta, od Vlade traže jasan plan mera da poljoprivredna proizvodnja u Poljskoj bude isplativa i da se spreči destabilizacija tržišta nekontrolisanim uvozom iz Ukrajine.

„Apsolutno nije reč o situaciji u domaćem dvorištu zato što za sada teško da imamo da zamerimo nešto novoj vladi. Radi se o makro situaciji, onome na šta nas tera Evropska unija“, kazao je na prethodnom protestu Vjeslav Grin, lider incijative Prevareno selo, koja je jedan od koordinatora demonstracija.

(Beta)

