Zdravković: Srbija teško može da nađe alternativu ruskom gasu

Energetičar Miloš Zdravković ocenio je da Srbija teško može da nađe alternativu ruskom gasu jer je nejna godišnja potrošnja od 2,8 do tri milijarde kubika gasa, objavio je danas list Danas.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče tokom obraćanja javnosti povodom sankcija NIS-u postavio i ultimatum Rusiji u vezi sa gasnim ugovorom.

„Ako do petka ne dobijemo ugovor, od ponedeljka počinjemo pregovore o gasu na drugoj strani. Spremili smo novac“, poručio je Vučić.

Zdravković je rekao da je kapacitet interkonektora sa Bugarskom je 1,8 milijardi kubika godišnje.

„On je povezan sa terminalom u Aleksandropolisu, ali je pitanje da li ima gasa za nas. On se naručuje dugoročnim ugovorima“, naveo je on.

Industrija u Srbiji, kako je rekao, troši 1,75 milijardi kubika, a veliki gradovi koji se greju gasom – kao što su Beograd, Niš, Novi Sad… još oko 560 miliona kubika gasa i domaćinstva još 300 miliona.

„Kako taj gas da dođe do nas, to je ključno pitanje“, rekao je Zdravković.

Istakao je to nije problem samo ove vlasti jer se nije na vreme razmišljalo o prostorima za skladištenje.

„Rusi su nam nudili da proširimo Banatski dvor, evropska ponuda je bila gasno polje u Itebeju, milijardu kubika smo mogli da napravimo, a oko 300 miliona kubika smo mogli kod Pančeva da skladištimo“, rekao je Zdravković.

