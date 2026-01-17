Zelenski obećao brži uvoz struje u Ukrajinu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio ubrzanje uvoza električne energije i druge energetske opreme “koliko god je to moguće”, kako bi se ublažila najveća energetska kriza od početka rata sa Rusijom.

Vlada je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru jer sistem nakon ruskih napada zadovoljava samo 60 odsto potreba za električnom energijom, a situaciju pogoršavaju veoma niske temperature, prenosi agencija Rojters (Reuters).

“Sve odluke za ovo su već donete, a povećanje uvoza mora se nastaviti bez odlaganja”, napisao je Zelenski na Iksu (X) nakon sastanka sa vladinim i vojnim zvaničnicima.

Ministarstvo energetike saopštilo je da su planirana isključenja struje na snazi u većini regiona, kao i da je jedno od najtežih stanja u Kijevu.

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko izjavila je da su vlada i državna energetska kompanija Naftogas razgovarale o dodatnom uvozu gasa ove godine.

Naftogas je prošle godine uvezao 5,7 milijardi kubnih metara gasa državnim finansiranjem i sredstvima koja su obezbedili međunarodni partneri, rekla je ona.

Ukrajina je morala da počne da uvozi gas na proleće 2025. godine zbog previše napada ruske vojske na postrojenja za njegovu proizvodnju.

Naftogas je saopštio da je Rusija samo ove nedelje šest puta napala njegova postrojenja za proizvodnju gasa.

(Beta)

