Zeliger: Ulaganja u kvalitet i otpornost sistema ključni za stabilnost farmaceutske industrije

Predsednik i generalni direktor Hemofarm grupe Ronald Zeliger izjavio je da će kompanije koje kontinuirano ulažu u kvalitet, tehnologije i otpornost sistema imati dugoročnu prednost, posebno u uslovima globalnih poremećaja i promena evropskog farmaceutskog okvira.

Zeliger je, u intervjuu za magazin „Advertiser Serbia“, govoreći o poslovanju Hemofarma u 2025. godini, ocenio da je uspeh kompanije bio zasnovan na odgovornosti i kontinuitetu, uz očuvanje dostupnosti terapija i stabilnog kvaliteta proizvoda, saopštio je Hemofarm.

„U farmaciji je ključno da terapije budu dostupne, kvalitet konstantan, a poverenje očuvano, čak i u složenim okolnostima“, rekao je Zeliger.

Podsetio je da je Hemofarm u 2025. ušao sa snažnim osnovama, nakon rekordnih rezultata u 2024. godini, kada je proizvedeno 332 miliona pakovanja lekova.

Tokom godine, kako je odao, nastavljen je razvoj portfolija, posebno u oblasti prevencije i brige o zdravlju, kao i širenje poslovanja kroz akvizicije brendova „BIOTA intima“ i „Fortacell“ na više tržišta regiona.

Zeliger je istakao da stabilnost i predvidivost sistema imaju ključan uticaj na farmaceutsku industriju, ali da je zadatak kompanija da, bez obzira na spoljne okolnosti, obezbede kontinuitet snabdevanja kroz snažan lanac dobavljača, stroge standarde kvaliteta i saradnju sa institucijama.

Govoreći o globalnim kretanjima, naveo je da su poremećaji u lancima snabdevanja pokazali koliko je proizvodnja lekova osetljiva, naročito u Evropi, ali i da jačanje regulatornog i proizvodnog okvira EU predstavlja priliku za dugoročno stabilne kompanije.

„Kompanije koje ulažu u kvalitet, tehnologiju i otpornost sistema imaće dugoročnu prednost. To je pravac kojim Hemofarm ide već godinama“, naglasio je Zeliger.

On je ocenio i da veštačka inteligencija može imati značajnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima poput farmacije, ali isključivo kao podrška odlučivanju, uz punu odgovornost ljudi.

Kada je reč o ljudskim resursima, Zeliger je naveo da je najveći deficit prisutan u oblastima koje zahtevaju kombinaciju specijalizovanog znanja i iskustva, poput inženjeringa, automatizacije, kvaliteta i IT-a, ističući značaj saradnje sa obrazovnim institucijama i ulaganja u mlade.

Zeliger u 2026. godini očekuje nastavak regulatornih promena u Evropi i snažniji fokus na stabilnost snabdevanja, uz poruku da će kompanija Hemofarm nastaviti sa investicijama u kvalitet, procese, ljude i održivost.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com