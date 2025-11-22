Ziđin Koper osporio navode Radne grupe UN o poslovanju i ljudskim pravima

Kompanija „Srbija Ziđin Koper“ osporila je danas nalaze koje je kroz takozvanu „Zajedničku komunikaciju“ Radna grupa Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima (UNGP) uputila svim zainteresovanim stranama, a nakon svoje višednevne posete Srbiji u oktobru.

„Ziđin Koper“ u saopštenju navodi da informacije koje su specijalni izvestioci UN primili „sadrže brojne neproverene optužbe“, navode koji su logički neusklađeni i koji „daju ozbiljno netačan prikaz stvarnih operacija kompanije“.

U pismu koje je podružnica kineske kompanije u Srbiji poslala Kancelariji visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) i Specijalnom izvestiocu za pitanja manjina, navodi se da je Radna grupa UN za poslovanje i ljudska prava posetili „Srbija Ziđin Koper“ tokom 11. oktobra, kada su ocenili da su „pozitivni efekti koje je kompanija ostvarila nepobitni“.

„Sa najvećom ozbiljnošću shvatamo ‘Zajedničku komunikaciju’ i potvrđujemo da su od početka poslovanja 2018. godine, naše operacije u potpunosti usaglašene sa zakonima i propisima (u Srbiji), kao i da ih proaktivno usklađujemo sa najboljim međunarodnim praksama, uključujući Vodeće principe UN o poslovanju i ljudskim pravima, Smernicama OECD-a za multinacionalna preduzeća i Standardom IFC PS 5. Kompanija je uspostavila sveoubuhvatne politike bezbednosti, zaštite životne sredine i ljudskih prava, aktivno identifikuje rizike po životnu sredinu i ljudska prava u svojim operacijama i integriše odgovarajuće mere ublažavanja u svakodnevno poslovanje prilikom donošenja ključnih odluka“, navodi se u pismu na 92 strane.

Ziđin Koper dodaje da se njihove tvrdnje mogu proveriti zvaničnim zapisima i podacima, a pozdravili su izjavu da „stavovi ili mišljenja (izneti u izveštaju) su isključivo stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove UN-a ili OHCHR-a“.

Kompanija, kako se navodi u pismu OHCHR i Specijalnom izvestiocu za pitanja manjina, „ponovo potvrđuje nepokolebljivu posvećenost principima transparentnog poslovanja, zaštite životne sredine, dobrobiti zajednice i prvima svih zainteresovanih strana, uključujući zaposlene, lokalno stanovništvo i manjinske grupe poput Vlaha“, i ostaje otvorena za dijalog sa svim spoljnim zainteresovanim stranama.

Specijalni izvestioci UN prethodno su od Srbije i kompanije Srbija Ziđin Koper zatražili da se izjasne o optužbama o visokom nivou zagađenja koje potiče od rudarskih aktivnosti u regionu Bora, preneo je portal 021.

U pismu iz avgusta, specijalni izvestilac UN za toksično zagađenje i ljudska prava Markos A. Oreljan i specijalni izvestilac za manjinska pitanja Nicolas Levrat izražavaju zabrinutost zbog informacija o zagađenju životne sredine, prisustvu teških metala i drugih supstanci u vodi, vazduhu i zemljištu, kao i prekomernoj buci, što može imati posledice po zdravlje stanovništva.

(Beta)

